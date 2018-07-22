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KKTC açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması…

3 ceset daha yakınlarına teslim edildi

KKTC açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması…

3 ceset daha yakınlarına teslim edildi

22 Temmuz 2018 Pazar 07:31
KKTC açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişiden 3'ünün daha cenazesi yakınları tarafından alındı.

Batan teknedeki yakınlarından haber alamayan Suriyeliler cesetlerin getirildiği Adana Adli Tıp Kurumuna başvurdu.

Yaşamını yitirenler arasındaki üç kişinin cesedi yakınlarınca teşhis edildi.

Tespitin ardından Hasan Mahmud El Ahmed, TalalAbdu Rezzak ve Yazan Sophi'nin cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına verildi. Böylece göçmenlerden 11'inin cenazesi teslim edilmiş oldu.

KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp göçmenleri bulmak için de arama çalışması başlatılmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 19 cesedin kimliği tespit edilmişti.

Cenazelerden 8'i otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilmişti.
 

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Son Güncelleme: 22.07.2018 10:59
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