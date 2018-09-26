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KKTC Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması Olayında Gelişme

KKTC Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması Olayında Gelişme

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
KKTC Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması Olayında Gelişme

MERSİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU YAPTI


GÖZALTINA ALINAN İKİSİ SURİYE UYRUKLU 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI


KKTC açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 19 kişinin ölmesi ve 15 kişinin kaybolmasıyla ilgili Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18 Temmuz'da Silifke ilçesi Taşucu-Kıbrıs açıklarında 19 kişinin öldüğü, 15 kişinin denizde kaybolduğu ve 102 düzensiz göçmenin de sağ kurtulduğu "göçmen kaçakçılığıyla" ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.


Jandarma ekiplerince, 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, "göçmen kaçakçılığını" organize ettiği iddiasıyla ikisi Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.


Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece "kasten öldürme", "insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.


Son Güncelleme: 26.09.2018 16:43
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