KKTC Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması Olayında Gelişme

MERSİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU YAPTI



GÖZALTINA ALINAN İKİSİ SURİYE UYRUKLU 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



KKTC açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 19 kişinin ölmesi ve 15 kişinin kaybolmasıyla ilgili Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18 Temmuz'da Silifke ilçesi Taşucu-Kıbrıs açıklarında 19 kişinin öldüğü, 15 kişinin denizde kaybolduğu ve 102 düzensiz göçmenin de sağ kurtulduğu "göçmen kaçakçılığıyla" ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.



Jandarma ekiplerince, 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, "göçmen kaçakçılığını" organize ettiği iddiasıyla ikisi Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece "kasten öldürme", "insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.