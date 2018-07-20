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KKTC açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekneyle ilgili arama çalışmaları sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu kaybolanları arama çalışmaları havadan ve denizden sürdürülüyor.

KKTC açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekneyle ilgili arama çalışmaları sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu kaybolanları arama çalışmaları havadan ve denizden sürdürülüyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 17:16
KKTC açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekneyle ilgili arama çalışmaları sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu kaybolanları arama çalışmaları havadan ve denizden sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından bölgede yürütülen çalışmaları görüntüledi.
Sahil Güvenlik Binbaşı Hüseyin Ünver komutasındaki 86 mürettebatlı "TCSG Yaşam" gemisi, dün göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla 19 kişinin öldüğü, 103 kişinin ise kurtarıldığı bölgede kayıp olduğu değerlendirilen göçmenleri arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.
Taşucu Limanı'nın yaklaşık 20 mil açıklarında denizden yürütülen çalışmalara "TCSG Yaşam" gemisinin yanı sıra "TCSG-108, TCSG-304, TCSG-305, TCSG-309, TCSG-34" gemi ve botları ile KKTC'den 5 gemi katılıyor.
Ekipler bir sahil güvenlik uçağıyla da bölgede havadan tarama faaliyetleri yürütüyor.
Denizden ve havadan gerçekleştirilen arama çalışmalarında radarlar, termal kameralar, dürbünler ve çeşitli ekipmanlar kullanılıyor.
İki gün önce KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Batan tekneden kurtarılan göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan 1'i helikopterle Girne'ye götürülmüş, diğer 102 kişi ile ulaşılan 19 kişinin cesedi Mersin'in Silifke ilçesine getirilmişti.
 

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Son Güncelleme: 20.07.2018 21:06
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