“KKKA aşısı önümüzdeki yıl dünya pazarına sunulacak“

TC Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin yerli aşı Hepatit B ve C aşılarını üretmek için son aşamaya geldiğini belirterek, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı aşısını dünyada ilk üreten de biziz. Önümüzdeki yıl içinde bu aşının klinik safhaları tamamlanacak ve aşı üretilip dünya pazarına sunulacak." dedi.



Demircan, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde partisinin aday tanıtım toplantısında, sağlığın stratejik bir alan olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:



"Sağlıkta sürekli dışa bağlı olamazsınız. Bizim gibi önemli ve büyük bir ülke sağlıkta dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolunu açmak zorunda. Biz ciddi şekilde bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye ilaç sanayisinde tükettiği ilacın yüzde 80'ini kendi üretiyor. Bunu arttırmak için gayret ediyoruz. Öbür taraftan tıbbı cihazlar, tanı cihazları ilgili çalışmalarımız son safhaya geldi. Türkiye'de üretme, Türkiye'ye teknoloji transfer etmek şartıyla şuan için cihaz satan ülkeler, Türkiye'de yerli üretime katılmayı kabul ederlerse yerli ortaklarla ortaklık kurup, Türkiye'de üretme imkanları kendilerine verilecek. Bu hem döviz çıkmasına, cari açığın azalmasına katkı sağlayacak, hem de Türkiye'ye teknoloji gelmesini sağlayacağız."





Türkiye'nin yerli aşı konusunda da büyük mesafe katettiğini belirten Sağlık Bakanı Demircan, şunları kaydetti:"Yerli aşı Hepatit B ve C aşılarını üretmek için son aşamaya geldik. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı aşısını dünyada ilk üreten de biziz. Önümüzdeki yıl içinde bu aşının klinik safhaları tamamlanacak ve aşı üretilip dünya pazarına sunulacak. Türkiye kan ürünlerinde de yerli yatırıma ve üretime önem veriyor. Kendi kanımızdan ürettiğimiz kan ürünlerinin çalışmasını son aşamaya getirdik. Bu konuda yatırım başladı. Türkiye sağlıkta sadece alt yapıyı yenilemekte kalmıyor, biz sağlıktaki alt yapıyı ciddi bir şekilde yeniledik, tamamlamak üzereyiz. Hastanelerimiz 5 yıldızlı otel güzelliğinde diğer taraftan da sağlıkla ilgili cihaz, malzeme, ilaç üretimini arttırıyoruz. Biyoteknoloji alanında da Türkiye'de yatırımlar başladı. Türkiye sağlıkta yıldız gibi parlayacak."