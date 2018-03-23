‘Kızıma tecavüz etti’ deyip öldürmüştü! Acı gerçek ortaya çıktı

Adana'da, Muhammet Reşit Yıldırım'ı (17) kızı F.B.'ye (13) istismarda bulunup, hamile bıraktığı iddiasıyla iş yerinin önünde öldüren Emrah B.'nin (44) yargılanmasına devam edildi. Daha önce yapılan DNA testinde çocuğun babasının Muhammet Reşit Yıldırım olmadığı ortaya çıkarken, son duruşmada ifade veren F.B., kendisini hamile bırakan kişinin babasının, yengesinin yeğeni M.Ç. olduğunu öne sürdü.

Olay, 14 Ağustos 2017’de, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi’nde meydana geldi. Bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, iş yerinin kamyonetine bindiği sırada, Emrah B.’nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım’a 4 el ateş ederek yaralayan Emrah B., kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

“KIZIMA TECAVÜZ ETTİ, ÖLDÜRDÜM”

Kanlar içinde kalan Muhammet Reşit Yıldırım ise kamyoneti ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Emrah B. sağlık kontrolüne getirildiği sırada, “Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin” dedi. Emrah B., mahkemece tutuklandı. Mağdur F.B. ise psikolojisi bozulduğu için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördü.

“DNA RAPORLARI ORTAYA ÇIKTI”

Olayla ilgili davada, F.B. mahkemede, Yıldırım ile bir yıl boyunca sosyal medya üzerinden görüştüklerini söylemişti. F.B., Muhammet Reşit Yıldırım’ın kendisini teyzesiyle tanıştıracağını söyleyerek bir eve götürdüğünü, burada cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalmasının ardından durumu annesinin fark ettiğini, kürtaj olduğunu anlatmıştı. Mahkeme heyeti, öldürülen Yıldırım ile ceninden alınan örneklerin karşılaştırılarak bebeğin babası olup olmadığının belirlenmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Alınan örnekler, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi. Yapılan incelemenin ardından raporda, ‘Maktul Muhammet Reşit Yıldırım’dan alınan örnekler ve F.B.’ye ait olan cenindeki doku örneklerinde baba-çocuk ilişkisi bakımından uyum bulunmamaktadır’ denildi.

MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmasının son celsesinde F.B., kürtajla alınan bebeğin babasının Muhammet Reşit Yıldırım olmadığını söyledi. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri süren F.B, “Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim” dedi. Mahkeme başkanının, “Daha önce bunları neden söylemedin?” diye sorması üzerine F.B, “Babamdan korktuğumdan dolayı söylemedim. M.Ç.’ye bir şey olur, babam bir şey yapar diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit’in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım” dedi.

Tekrar söz verilen sanık da “Bir insanın kızı ve eşi bunu yaparsa ben ne yapayım? Yaptığımdan pişmanım, özür dilerim. Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit’in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım?” dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi.

“CENAZEYİ BEDDUA İLE DEFNETTİM”

Oğlu öldürülen baba Ali Yıldırım ise daha önce yaptığı açıklamada, “Çocuğumun cenazesini, beddualar içinde defnettim. Bahsedilen kız defalarca oğluma mesaj atmış, tanışmak istemiş. Benim oğlum böyle bir insan değil. Hiç yok yere öldürüldü, üzerindeki bu kara lekenin kaldırılmasını istiyorum” diye konuşmuştu.