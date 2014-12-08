Kız İsteme Töreninde Şok!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde karargah oluşturan telefon dolandırıcılarını takibe alan Ankara polisi, şaşkınlığa neden olan bir olayla karşılaştı. Halk arasında "kontorcülük" olarak adlandırılan telefon dolandırıcılığı yapan M.A., oğlu ile evlenmesi için kızını istediği kişinin, "Oğlumuz ne işle meşgul?" sorusuna, "Oğlumuz kontörcülük yapıyor, aylık geliri 15 bin TL'den aşağı düşmüyor. Daha yeni başladı ileride daha da iyi kazanacak. Geliri iyidir maşallah, kızınızı rahat ettirir" dedi.





Türkiye'deki telefonla dolandırıcılık olaylarında, Şanlıurfa'nın merkez konumunda olduğu belirtildi. Bu ilde birçok farklı dolandırıcılık şebekesinin birbirinden bağımsız olarak faaliyet gösterdiği saptanırken, şebekelerin önemli bölümünün de Akçakale ilçesinde bulunduğu anlaşıldı.



Telefon dolandırıcılığının özellikle Akçakale ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde itibarlı bir meslek olarak kabul edildiği kaydedildi. Bölgede telefon dolandırıcılığından "kontorcülük" olarak bahsedildiği ifade edilirken, "kontorcülük" yapan kişilerin aylık gelirinin 40 ila 50 bin TL arasında değiştiği kaydedildi.



Hocaları Ruslar



Akçakale'nin bu konuma ulaşmasının arkasında ise ilginç bir hikayenin bulunduğu ortaya çıktı. Akçakale'de özellikle işsiz gençlerin 2006 yılının yaz döneminde çalışmak üzere Antalya'daki otel, restoran ve eğlence mekanlarına gittikleri öğrenildi.



Akçakaleli gençlerin buraya tatil için gelen Rus "turistlerden" telefon dolandırıcılığı konusunda eğitim aldıkları belirtildi. Ülkelerinde de "tele dolandırıcılık" adını verdikleri telefon dolandırıcılığı işini yürüten Rus dolandırıcıların, burada kendilerine yakın gördükleri Akçakalelilere bu konuda kapsamlı dersler verdikleri kaydedildi. Rus dolandırıcıların da aradıkları kişilere, kendilerini istihbarat elemanı, polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra isimlerinin terör veya mafya soruşturmalarında geçttiğini söyleyerek, bu soruşturmalardan isimlerinin çıkarılması için para talep ettikleri kaydedildi. Rus dolandırıcıların bu metodları ayrıntılı olarak Akçakaleli gençlere öğrettikleri belirlendi.



"Büyüyünce kontorcü olacağım"



Basın yayın organlarında sıklıkla gündeme gelen telefonla dolandırıcılık olaylarının, özellikle bölgedeki ilköğretim çağındaki çocukları kötü şekilde etkilediği ortaya çıktı. Öğrencilerin, kendilerine büyüdüklerinde ne olmak istediklerini soran öğrentmenlerine şok yaşatan cevaplar verdiği öğrenildi. Bazı öğrencilerin, öğretmenlerinin "büyüdüğünüzde hangi mesleği yapmak istiyorsunuz?" şeklindeki sorulara, "Öğretmenim büyüdüğümde kontorcü olmak istiyorum" şeklinde cevap verdikleri belirtildi.



"Oğlumuz kontörcülük yapıyor"



Ankara polisinin, bir süre önce telefon dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan telefon dolandırıcısı M.A.'nın, oğlu ile evlenmesi için kızını istediği kişinin, "Oğlumuz ne işle meşgul?" sorusuna, "Oğlumuz kontörcülük yapıyor, aylık geliri 15 bin TL'den aşağı düşmüyor. Daha yeni başladı ileride daha da iyi kazanacak. Geliri iyidir maşallah, kızınızı rahat ettirir" şeklinde yanıt verdiği tespit edildi.