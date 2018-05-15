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Kız arkadaşını kılıçla öldürdü hakim karşısında hatırlamıyorum dedi!

İzmir'de 18 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda kız arkadaşını kılıçla öldüren şahıs, İzmir Bayraklı Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Zanlı, yaşanan olayları hatırlayamadığını söyledi.

Kız arkadaşını kılıçla öldürdü hakim karşısında hatırlamıyorum dedi!

İzmir'de 18 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda kız arkadaşını kılıçla öldüren şahıs, İzmir Bayraklı Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Zanlı, yaşanan olayları hatırlayamadığını söyledi.

15 Mayıs 2018 Salı 23:21
Kız arkadaşını kılıçla öldürdü hakim karşısında hatırlamıyorum dedi!

Kılıçla kız arkadaşını öldürdü, ‘hatırlamıyorum’ dedi

İzmir'de 18 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda kız arkadaşını kılıçla öldüren şahıs, İzmir Bayraklı Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Zanlı, yaşanan olayları hatırlayamadığını söyledi.

Özel bir üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde okuyan Günhan Ö., iddiaya göre kız arkadaşı Zülal Tütüncü ile henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Günhan Ö., kız arkadaşını kılıçla öldürdü. Günhan Ö., 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak cinayet işlediğini belirtip adresini verdi. İhbar üzerine eve giden polis, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım aldı. Evde Zülal Tütüncü’nün cesedini bulundu.

İzmir Bayraklı Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Zülal Tütüncü'nün ailesi, arkadaşları, Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şen Tüfekçi Tezcan, İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin katıldı. Duruşmadan önce konuşan Zülal Tütüncü’nün babası İsmail Tütüncü, “Biz adalet için buradayız. Bu canini en büyük cezayı almasını istiyoruz” derken, anne Bedriye Tütüncü ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Mahkeme heyeti, kasten adam öldürmek ve bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma-satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından hakim karşısına çıkan Günhan Ö'nün tutukluluk haline devam etmesi kararını verirken, cezai ehliyetinin olup olmadığına karar verilmesi için İstanbul Adli Tıp Kuruluna sevkine karar vererek bir sonraki duruşmayı 4 Eylül saat 15.00’e erteledi.

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Zülal Tütüncü ile barda tanıştıklarını söyleyen Günhan Ö., “Olay günü evimde alkol alıp bara gittim. Orada da alkol almaya devam ederken daha önceden göz aşinalığım olan Zülal'le karşılaştık. Daha sonra masama geldi ve beraber oturduk. Arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek birbirimizin telefon numaralarını aldık ve mekandan ayrıldı. Ben de başka bir mekana gidip alkol almaya devam ettim. Sonrasında mesajlaştık ve o da oraya geldi. Oradan ayrılıp Bornova Meydanı’nda da alkol almaya devam ettik ve evime geçtik” ifadelerini kullandı.

“BİLİNÇ KAYBI YAŞIYORUM”

Psikolojik rahatsızlığı sebebiyle anlık bilinç kaybı yaşadığını iddia eden Günhan Ö., “Eve gidip alkol almaya devam ettik, müzik dinledik. Uykumuz geldi ve uzandık. 5-6 yıldır panik atak rahatsızlığım sebebiyle kullandığım ilaçlar ve alkol sebebiyle anlık bilinç kayıpları yaşıyorum. Uykulu vaziyette ikinci katta babamların evinde bulunan kılıcı aldığımı hayal meyal hatırlıyorum. Sonrasında kendimi kılıçla yolda yürürken buldum ve kılıçta kan izlerini görünce polisi arayıp Zülal'i öldürmüş olabileceğimi söyledim. Evime gidip Zülal'in cesedini bulmuşlar. Kılıcı almak gibi bir planım yoktu. Kılıç babama bir akrabamız tarafından hediye edilmişti” şeklinde konuştu.

Hakimin sanığa olay günü küpeli, uzun saçlı ve küpe takmasından dolayı rockçı bir yaşam tarzı olup olmadığını sorması üzerine Günhan Ö., “Satanist olduğumu mu soruyorsunuz, ben sert müzikler değil aksine yumuşak müzikler dinlerim” cevabını verdi.

“SATANİST TARZLI KİŞİLERDEN HOŞLANIRDI”

Günhan Ö.'nün savunmasının ardından mahkeme heyeti tanıkları dinledi. Zülal Tütüncü'nün arkadaşlarından olan tanık İdil Sezen, maktülün rock müzik dinleyen ve uzun saçlı erkeklerden hoşlandığını belirterek, “Zülal günübirlik yaşamayı severdi. Rock müzik dinleyen ve uzun saçlı erkeklerden hoşlandığını söylerdi. Olayın olduğu gece saat 01.30'a kadar mesajlaştık ve sabah ilk derse gelemeyeceğini söyledi” dedi. Bir diğer tanık Ezgi Yavuz ise “Olaydan 3-4 gün önce kendisiyle konuştuk. Satanist tarzlı erkeklerden hoşlandığını anlattı. Hoşlandığı kişilerle birlikte olduğunda çevresinin satanist çift denmesinden hoşlandığını belirtti” ifadelerini kullandı.

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