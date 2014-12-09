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"Kıyameti Koparırız"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan güvenlik paketini ile ilgili çok sert sözler. 'Makul şüphe'nin olduğu güvenlik paketine "sokakta engelleriz" diye tepki gösterdi.

"Kıyameti Koparırız"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan güvenlik paketini ile ilgili çok sert sözler. 'Makul şüphe'nin olduğu güvenlik paketine "sokakta engelleriz" diye tepki gösterdi.

09 Aralık 2014 Salı 12:09
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Demirtaş; "Kobani olayları bahanesiyle çıkarılmak istenen bir yasa. Hükümet toplumsan muhalefetten, sokaktan çok korkuyor. Bu yasa için hem Meclis'te kıyameti koparacağız hem de sokakta mitinglerimizle engellemeye çalışacağız. Polis çocuklarımızı vurup öldürecek. Sonra "elinde taş vardı" diyecek" dedi.


Bu Yasa çıkarsa ters teper diyen Demirtaş, " Zulüm düzenleri kendini yıkar. Ak Parti darbe karşıtı söylemlerle geldi darbenin bütün nimetlerinde faydalanıyor" ifadelerini kullandı.

SÜRECİ DİNAMİTLEME POTANSİYELİ

Müzakere sürecini dinamitleme potansiyeline sahip bir yasa. Daha yasa çıkmadan Yüksekova’da polis 18 yaşındaki bir çocuğu infaz etti. Çıkınca çok daha rahat edecekler. Başbakan’ın ‘vur’ dediğini polis kafasından vurup indirecek, sonra ‘yüzü kapalıydı, elinde molotof, taş vardı’ diyecek, çocuklarımız, gençlerimiz sokakta patır patır öldürülecek. Bunu hangimiz içimize sindirebiliriz? Bu sadece Kürt’e karşı çıkarılmış yasa da değil, Batı’da da her yerde bu yasayı çok sert uygulayacaklar. Her yerden ortak muhalefetle bu güvenlik yasasına karşı çıkmak lazım. 
Son Güncelleme: 09.12.2014 12:11
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