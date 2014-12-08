Kışın Mutlaka Cilt Bakımı Yapılması Öneriliyor

MEMORİAL ANKARA HASTANESİ DERMATOLOJİ BÖLÜMÜ'NDEN ÇALIKOĞLU, KIŞIN MUTLAKA CİLT MUAYENESİ YAPILMASI VE UYGUN CİLT BAKIMININ PLANLANMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, ÇOK SICAK SU İLE SIK BANYO YAPMA ALIŞKANLIĞINDAN DA VAZGEÇİLMESİNİ TAVSİYE ETTİ

Memorial Ankara Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, kışın mutlaka cilt muayenesi yapılması ve uygun cilt bakımının planlanması gerektiğini belirterek, çok sıcak su ile sık banyo yapma alışkanlığından da vazgeçilmesini tavsiye etti.

Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında cilt sağlığını korumanın yolları hakkında bilgi verdi.

Güneşin deriyi kurutan, lekelere yol açan ve deri yaşlanmasını kolaylaştıran en önemli faktör olduğuna dikkati çeken Çalıkoğlu, ülkede güneş ışınlarının kış aylarında da kuvvetli olduğu için her mevsim korunulması gerektiğini vurguladı.

Ciltte kurumanın, canlılığının azalmasına ve erken yaşlanmaya neden olduğunun altını çizen Çalıkoğlu, "Hem yaz hem de kış aylarında dermatolog tavsiyesi ile yaşa uygun nemlendirici özelliği olan medikal kozmetik ürünlerin kullanımı deri yaşlanmasını geciktirebilir. Bu doğrultuda cilt tipine uygun güneş koruyucu özelliği de olan nemlendirici ürünlerin her sabah yüze uygulanması gereklidir" ifadesini kullandı.

Yaşı otuz beşin üzerindeki kişilerde yaşlanmayı geciktirici özelliği olan bir gece kreminin deri bakımına eklenmesinin uygun olabileceğini belirten Çalıkoğlu, deri temizliğinde renkli, kokulu duş jelleri yerine; beyaz, kokusuz, kalıp sabunların tercih edilebileceğini, vücuttaki deri kuruluğunu engellemek için de her banyo sonrasında tüm vücuda nemlendirici uygulamak gerektiğini kaydetti.

"UZMAN KONTROLÜNDE DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Cilt tipine uygun ürünlerin seçimi için mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmasına dikkati çeken Çalıkoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kişiye özel olarak, yazın oluşan lekeleri azaltmaya ve deriyi canlandırmaya yönelik cilt bakımı, kimyasal peeling, PRP (cilt canlandırılması ve gençleştirilmesi amacıyla kanın santrifüj edilip, hastaya kendi trombosit kan hücrelerinin deriye enjeksiyon yolu ile verilmesi), radyofrekans (deride gerginlik sağlayan ve kırışıklıkları azaltan tedavi) ve fraksiyonel karbondioksit lazer (lekeleri ve kırışıklıkların azaltılması ve sivilce izlerinin yok edilmesi) gibi tedaviler de uygulanabilir. Bu uygulamalar yaz aylarında yapılamadığı için tedaviye başlamak için en uygun mevsim sonbahar ve kış aylarıdır. Uygulamalar yanık, leke oluşumu ve kalıcı iz gibi yan etkilerden korunmak için mutlaka uzman dermatologlar tarafından yapılması gereklidir."

Emel Erdal Çalıkoğlu, kış aylarında cildin kurumasını önlemek için dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Kışın mutlaka cilt muayenesi yapılmalı ve uygun cilt bakımı planlanmalıdır. Çok sıcak su ile ve çok sık banyo yapma alışkanlığından vazgeçilmelidir. Banyo yaparken kullanılan temizlik ve vücut bakımı ürünlerinin doğru seçimine özen gösterilmelidir. Cilt kuruluğuna sebep olmayacak, vücudun nem dengesini koruyacak sabun ve şampuanlar tercih edilmelidir.

Kalorifer peteklerine su kabı konulması ya da buhar aleti kullanımı gibi önlemler, ortamın nemini artırarak cilt kuruluğun azalmasını sağlayacaktır.

Kışın gelmesiyle vücudun su ihtiyacı azalmış gibi hissedebilir. Ancak yine de günlük su tüketimi miktarı azaltılmamalıdır."

"YOĞURT, MISIR VE HAMSİ CİLDİNİZİN DOSTUDUR"

Kış aylarında beslenme alışkanlıklarının da derinin canlılığını etkilediğini dile getiren Çalıkoğlu, beslenmede dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin şu önerilerde bulundu:

"Bol su içilmesi, probiyotikli yoğurtlar, mısır, omega üç yağ asidinden zengin örneğin hamsi gibi balıklar cildin daha sağlıklı olmasını sağlar. Çin'de yoğun olarak tüketilen yeşil çay ve soyanın, içeriğindeki fenol ve genistein maddeleri nedeniyle yaşlanmayı geciktirdiği ve deri kanseri oluşumunu engellediği de bilinmektedir.

Stresten uzak durulmalıdır. Huzurlu ve dengeli bir yaşam sadece ruh sağlığı için değil cilt güzelliği için de önemlidir."