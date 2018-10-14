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Kış Ayları İçin Aşı Uyarısı

Kış Ayları İçin Aşı Uyarısı

14 Ekim 2018 Pazar 13:55
Kış Ayları İçin Aşı Uyarısı

KLİMİK DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. ALPAY AZAP: "GRİP VE ZATÜRRE AŞISI, SADECE GRİP ZATÜRREDEN KORUMUYOR. ÖZELLİKLE YAŞLI KİŞİLERDE FELÇ VE KALP KRİZİ GEÇİRMESİNİ DE ENGELLİYOR" 

"ŞUNU RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİRİZ, AŞI UYGULAMALARI YOLDA YÜRÜMEKTEN DAHA AZ RİSKLİDİR"
 

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, "Grip ve zatürre aşısı, sadece grip ve zatürreden  korumuyor. Özellikle yaşlı kişilerde felç ve kalp krizi geçirmesini de engelliyor." dedi.
Sağlık Bakanlığı ve KLİMİK Derneğinin iş birliği ile bu yıl 5'incisi düzenlenen "Ulusal Erişkin Bağışıklaması Sempozyumu" Mardin'de yapıldı.
Prof. Dr. Alpay Azap, sempozyum sonrası düzenlenen basın toplantısında, yetişkinlerin aşı olmaya çekindiğini belirterek, aşıların ciddi yan etkileri bulunmadığını, tam tersine çok sayıda fazla faydaları olduğunu söyledi.
Gerçekleştirilen her uygulamanın, riskleri olabileceğini dile getiren Azap, "Aşılar da tamamen risksiz değildir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, aşı uygulamaları yolda yürümekten daha az risklidir." ifadelerini kullandı.
Aşıların ölümleri azalttığını kaydeden Azap, insanların doğru kaynaklardan bilgilenmediğini, internette dolaşan bilgilere çok fazla itibar edildiğini belirtti.
"Lütfen herhangi bir sağlıkla ilgili konuda doğru bilgiye ulaşmak istiyorlarsa, o konuda uzman derneklerinin ne dediklerine baksınlar." diyen Azap, kış aylarına girildiğini, ileriki günlerde grip sezonunun başlayacağını, herkesin özellikle bu dönemde grip aşısını mutlaka yapması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Azap, şu bilgileri aktardı:
"Grip aşısı, sadece gripten korumuyor. Yine yapılan bilimsel çalışmalarda çok net bir şekilde biliyoruz ki grip aşısı, özellikle yaşlı kişilerde felç ve kalp krizi geçirmesini de engelliyor. Avrupa'da eğer aşı yapılma oranı yüzde 75'e çıkartılacak olunursa, sadece Avrupa'da yılda 40 bin kalp krizi sonucu ölüm engellenir. O yüzden aşılar gerçekten faydaları saymakla bitmeyecek ürünlerdir ve ciddi yan etkileri son derece nadirdir. Halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Grip sezonu için mutlaka grip aşılarını olsunlar. Yine erişkinlerin olması gereken aşılardan bir tanesi de zatürre aşısı ve yine onun da sadece zatürreden değil, felç ve kalp krizinden koruduğunu gösteren çalışmalarımız var. O yüzden bu iki aşıyı ben özellikle vurgulamak istiyorum."
Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da, kentte aşılama oranın yüksekliğine dikkati çekerek aşının en temel sağlık hizmetlerinden biri olduğunu aktardı.
 

Son Güncelleme: 14.10.2018 17:30
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