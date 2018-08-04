Kırklareli'de 1 çocuk öldü, 1'i Şile'de 2 çocuk kayıp...

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede yapılan hava destekli geniş çaplı aramada 1 kızın cansız bedenine ulaşıldı. Diğer çocuk ise halen aranıyor. Şile Ağva’da ise amcasıyla birlikte deniz kenarında oynayan 11 yaşındaki Berrak Subaşı dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Olay, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 2 kız çocuğu denizdeki yoğun dalgalarında etkisiyle bir anda ortadan kayboldu. İHA'nın haberine göre, Kıyıköy sahil şeridinde tatil yapan vatandaşlar, 2 kız çocuğunun suda kaybolduğunu fark etmesi üzerine durumu hemen yetkililere haber verdi.

DENİZDE DİDİK DİDİK ARANDI



Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilerek denize arama çalışmaları başlatıldı. Denizdeki yoğun dalgalara arama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler zor anlar yaşarken, etrafta bulunan vatandaşlar da kız çocukların sahile vurmuş olabileceği ihtimaliyle kıyı şeridinde arama yaptı.



ARAMA ÇALIŞMALARINA HAVADAN DESTEK



Denizde kaybolan 2 kız çocuğunu bulmak için başlatılan aramalara havadan da destek verilerek, olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de arama çalışmalarına katıldı.

DENİZDEN BİR KIZIN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Arama çalışmaları aralıksız sürerken, denizde kaybolan bir kızın cesedi bulundu. Denizden çıkarılan kişini Suriyeli uyruklu Fadile Bettar’a ait olduğu tespit edildi. Kıyıköy beldesine tatil yapmak amacıyla geldiği öğrenilen Bettar’ın cansız bedeni ilk incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Denizde dalgaların etkisiyle kaybolan diğer kızın bulunması için aramaların kaldığı yerden aralıksız devam ettiği öğrenildi.

ŞİLE'DE KÜÇÜK BERRAK ARANIYOR

Olay Şile Ağva’da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kuzeniyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine çok sayıda sahil güvenlik, Küçükçekmece Belediyesi'ne ait arama kurtarma ekipleri, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Denizin dalgalı olması sebebiyle arama kurtarma çalışmaları bir süreliğine durdurulurken, haberi alarak olay yerine gelen küçük Berrak’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaybolan küçük çocuğun bir akrabası, “Aramalar devam ediyor. Ama maalesef dalga olduğu için bulunamıyor. Arama sabah saat 09.30’dan bu yana sürüyor. Ben babasının öz dayısıyım. Olay anında amcası yanındaydı” dedi.

Dayısı Murat Aygün ise, günübirlik İstanbul’dan tatile geldiklerini söyleyerek, “08.30’da gelmişler, 09.30’da olay olmuş. Yüzmeyi bilmiyordu zaten, deniz kenarında oynarken dalga vurmuş, götürmüş. Amcası ve amcasının kızını da götürmüş su. Onları kurtarmışlar, Berrak’ı kurtaramamışlar. Amcasıyla birlikte gelmişti, anne babası yoktu yanında” diye konuştu.