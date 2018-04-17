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Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde Kalan Son Kabadayı Alaattin Çakıcı'dan Flaş açıklamalar!

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde Kalan Son Kabadayı Alaattin Çakıcı, Samsun ve Ordu’dan kendisini ziyarete gelen eski arkadaşlarının ziyareti sonra, Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile flaş açıklamalarda bulundu.

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde Kalan Son Kabadayı Alaattin Çakıcı'dan Flaş açıklamalar!

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde Kalan Son Kabadayı Alaattin Çakıcı, Samsun ve Ordu’dan kendisini ziyarete gelen eski arkadaşlarının ziyareti sonra, Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile flaş açıklamalarda bulundu.

17 Nisan 2018 Salı 11:28
Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde Kalan Son Kabadayı Alaattin Çakıcı'dan Flaş açıklamalar!
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Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde Kalan Son Kabadayı Alaattin Çakıcı, Samsun ve Ordu’dan kendisini ziyarete gelen eski arkadaşlarının ziyareti sonra, Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile flaş açıklamalarda bulundu.

Alaattin Çakıcı’nın “Kamuoyuna Saygılarımla” diye başladığı açıklaması; Kamuoyuna Saygılarımla. Geçen başlatılan operasyondan dolayı suç işleyip işlemeyende ziyaretime kim geldi ise tutuklandı. Geçen hafta ve bu hafta, Sinan engin, Selim Soydan, BJK'li eski 2. Başkanı Sedat Kesen gelmişti.

Bu haftada Samsun ve Ordu'dançok eski iki ülkücü arkadaşım, her ikiside iş adamıdır. Ahmet Yılmaz ve Ömer Oral. Merak ediyorum yıllardır şahsıma kim ve nefret besleyen Sayın Tayyip Erdoğan yukarıda bahsettiğim bu ziyaretiem gelen dostlarımıda tutuklayacak mı ?

Son gelişen ABD, İngiltere , Fransa Zalim ve şerefsiz milletini katleden Esat güçlerini bombalayan Türkiye'nin yanında olmayan 15 Temmuz'un mimarı Kuzey Irak'tan Lazkiye limanına kadar gri Türk düşmanı bir kürt devleti kurup amaçları Türkiye'yi parçalamaktır.

İsrail'in güvenliği için Coğrafyamızı paramparça yapan Birleşmiş Devletler ve kokuşmuş Batı'nın iki eski emperyalist devletin Suriye müdahalesinden sonra Sayın Erdoğan bir anda onunla kader birliği yapmış Rusya Devlet Başkanı Putin'i açıkça Türkiye'nin Dostu olmayan NATO ve birlerşik devletin, Avrupa karşısında gelecek zaman diliminde Rus, ABd çatışmasında saffını NATO'dan yanamı yoksa Rusya'dan yanamı koyacak. Dostluklarını Putin'den defalarca dünyaya deklare ettiği bilinmektedir.

Sayın Erdoğan hatırlatırım, Türk'ün töresinde dostluk iki bedende bri ruh gibidir. Dostlar zor dönemde birlikte sıcak savaşa girecek diye bir kaide yoktur. Ama dünya kamuoyuna karşı dostu haklıysa saffı dostunun yanında olmalıdır. Bu Türk'ün vazgeçilmez töresidir. Birleşik Devletlerin gel git akıllı palyanço kılıklı Şam önce Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz demesinden sonra, daha evvelde ifade ettiğim gibi Fransa ve İngiltere'yi sahaya sokarak katil Esat'ı bu güne kadar vurmadılarda birkaç gün evvel vurarak sahaya İngiltere ve Fransa'yı sokarak İsrail'in güvenliği için başaramadıkları kürt koridorunu bu yeni oluşumla NATO ve Avrupa Birliği üyelerinden Franda ve İngiltere'yi devreye sokarak amaçları Suriye'yi paramparça etmek. Neden bu güne kadar durdular.

ABD isteseydi NATO ile birlikte 6 yıl evveli Esat rejimini yerle bir edip milyonlarca insanı başka ülkelerde aç, susuz, sefil vatansız bir mülteci olarak bir milleti yaşarken yok ettiler. Sayın Cumhurbaşkanım, hala öğrenemedinmi ? 16 yıllık iktidar sürecinizden, Siyonistlerde, üst akıldan ABD ve Avrupa Birliğinden, İsrail Denen terörist para psikolojisi ve kabala ile Milleti yöneten vahşi bir köpek türü doberman bir devletin Mavi Marmara gemisinin ve bir sürü Türk insanını katleden İslam'ın ve Türk'ün düşmanı olan İsraİl'den  ve yukarıda yazdığım ABD, NATO, AB ile eskisi gibi bir hava saldırısından sonra dost olmayı düşüyormusun ? Size daha evvel bir cümle kullanmıştım, Yiğit bir Türk evladı okyanus ötesine kafa tuttu. Yiğitliğin temelinde bahsettiğim gibi dostluk iki bedende biri ruh gibidir. Ciddi bir devlet adamı olan Sayın Putin ilen dostluğunuzu bozarsan Türk'ün Töresinde yiğitlik kavramında oynaklık olmaz. Evet uluslararası ilişkiler çok kaygandır milletlerin dostları olmaz milli çıkarları olur. Tabiki herşeyden önemli, olan bizim milli çıkarlarımızdır.

 1948'den beri okyanus ötesi Aziz milletimizi ve vatan topraklarımızı sözünden çıkmayan bir eyvalet valisi gibi bir eyaleti gibi görmüştür. Adamlık doğru olanı yapmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaati neyi gerektiriyorsa ondan bir adım geri atmak , Ama devleti yönetenler milleyimi için dostluğada zarar vermeden milli çıkarlarımızı korumak kaydıyla doğrusunu yapmak en doğru olanıdır.

Efendimin Muhammet Mustafa (S.A.V) ile birlikte Medine Devletinde ilk fitneyi çıkaranların yahudiler olduğunu unutuyormusun ? o günde İslam'ın düşmanıydılar. Bu modern dünya'da İslam'ın en büyük düşmanı Musevi ve Hırıstiyanlardır İsrail ilk kurulduğundan bu güne kadar 70 yıldır silahsız, ekonomisi bozuk yaşamaları için oksijen bile alamayan Filistin halkını katleden her doğan filistn çocuğunu potansiyel terörist olarak gören İsrail'in son açıklaması ABD ve yanında operasyona dahil olan devletlere çağrı yaptı İran'ı vurun diye.

Demekki bu ülkeleri yöneten ortadoğuyu paramparça eden emperyalist üst aklı yönetenler musevi asıllı olduğunu İsral'in son açıklamalarında İran'ı da vurun demesiyle müslüman ve mazlum ülkeler emperyalistler için vs İsail denen Fitne bir devletin küçükde olsa Dünya'yı dizayn eden üst akıl denen ırkçı  siyonistler değilde kimlerdir. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhırbaşkanım. Devleti yöneten siz ve ekibiniz geçmişte yaşadıklarınızı, 15 Temmuz'u, Kuzey Irak'tan başlayıp Lazkiye'den denize çıkarmak istedikleri terörist bir kürt devleti kurdurmak istediklerini unutursanız ne zaman doğruyu göreceksiniz. Makamınıza ve Aziz Türk Milletinde Saygılarımla Arz Ederim

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleAlaattin çakıcıSertSözler
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