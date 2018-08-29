banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93194
ALTIN
249.613
DOLAR
6.4502
STERLİN
8.2711
EURO
7.5222
5 genç tutuklandı
5 GENÇ TUTUKLANDI
İş yerinde hırsızlık
İŞ YERİNDE HIRSIZLIK
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Yine trafik kazası
Kapat

Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a 9 soru

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ekonomideki kötü gidişata dikkat çekerek, "Basiretsiz bir yönetim Türkiye'ye hakim olmuş durumda" dedi.

Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a 9 soru

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ekonomideki kötü gidişata dikkat çekerek, "Basiretsiz bir yönetim Türkiye'ye hakim olmuş durumda" dedi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:21
Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a 9 soru

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ekonomideki kötü gidişata dikkat çekerek, "Basiretsiz bir yönetim Türkiye'ye hakim olmuş durumda" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetimin tablosunu da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye, hanedanlık yapısı içinde çürüyen bir devlettir. Bir numaradaki kişinin hiçbir unvanı yok. Bu kişi, çantacı olarak tanımlanıyor, hanedandan birisi. Nasıl oluyor da, bakan yardımcılarından, müsteşarlardan üstte. Haber olunca baktık, siteden çıkarılmış ama çantacı hâla göreve devam ediyor. Bakandan sonra en yetkili kişi." diye konuştu. Konuşmasının sonunda "Gittiğiniz her yerde Erdoğan'a bunları sorun" diyen Kılıçdaroğlu 9 soru sıraladı.

Parti Meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

O onurlu ve gururlu, kimseye ödün vermeyen, ekonomik bağımsızlığını sağlayan, ‘Londra’ya gidip tefecileri ikna edebilir miyim’ diye çabaya girmeyen Mustafa Kemal’in Türkiyesi’nden Erdoğan’ın Türkiyesi’ne geldik.

Türkiye bu badireyi nasıl atlatır diye 13 maddelik bir öneri paketi açıkladık. İyi niyetle, Türkiye’yi, insanımızı, çocuklarımızı sevdiğimiz için.

Türkiye, hanedanlık yapısı içinde çürüyen bir devlettir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde üst yönetimin tablosu yayınlandı. Bir numaradaki kişinin hiçbir unvanı yok. Bu kişi, çantacı olarak tanımlanıyor, hanedandan birisi. Nasıl oluyor da, bakan yardımcılarından, müsteşarlardan üstte. Haber olunca baktık, siteden çıkarılmış ama çantacı hâla göreve devam ediyor. Bakandan sonra en yetkili kişi.

Hukuk güvenliğini sağlamak zorundasınız. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak zorundasınız. Enis Berberoğlu, Eren Erdem neden hapiste! Osman Kavala niye hapiste. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan… Düşüncelerini beğeniriz ya da beğenmeyiz ama bunlar sadece kalemleriyle düşüncelerini ifade ettiler.

Eğer devleti demokratik geliştirmezseniz süratle organize suç örgütüne dönüşebilir. Cumartesi Anneleri’ne bakın. Yerlerde süründürüyorsunuz o yaşlı kadınları, anneleri. Ben orantısız güç kullanan polislere bir şey demiyorum, talimatları verenlere söylüyorum. Hangi gerekçeyle anneleri yerlerde sürüklediniz. Bir suçu var, “Oğlumun mezarı nerede” diye sormak. Örgütlü suç devlette böyle oluşur.

Darbeler sonrası devlet organize suç örgütü niteliğine kavuşmuştur. Faili meçhuller o dönemlerde olmuştur. Türkiye’nin bundan kurtulması lazım.

Yasama organına talimat veren kişi, Merkez Bankası’na mı talimat vermeyecek. Merkez Bankası’nın dünyada da itibarı yoktur. Faizi, borsayı bir yükseltiyor, vurgunu vurup parayı dışarı götürüyor. Fakir fukaranın parasını.

‘Doları esas alarak yaptığınız ihaleleri TL’ye çevirin’ dedik. Müteahhit TC vatandaşı, ihaleyi veren devlet; sizin dolarla ne işiniz var. Niçin dolarla yaptınız. Karar almışlar, AVM’de dolarla kiralama olmayacakmış. Günaydın beyler günaydın. Onu bırak da yandaşlara verdiğin milyar dolarlık ihaleleri Türk Lirası’na çevirsene. Gücün yetiyor mu?

Bu dış politikayla Türkiye’yi huzura çıkaramazsınız dedik. Suriye’de sıkışacağız. Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü istiyorsanız Esad’la ilişkiye geçmek zorundasınız. Dış politikada düşmanlık, kin olmaz. Mücadele ettiğimiz, denize döktüğümüz bir ülkenin lideri Mustafa Kemal’e Nobel ödülü verilmesini önerdi.

Ekonomiyi yöneten yandaş müteahitler ve tefeciler. Borçla ekonomi yönetmeyiz diyor, günaydın beyefendi! Düyûn-ı Umûmiye dönemine doğru gidiyoruz.

Erdoğan 9 soru soruyorum:

Soru 1: ‘Tarımı bitir, çiftçiyi borç batağına sürükle. Samandan mercimeğe bütün tarım ürünlerini ithal et’ diyen dış güçler miydi?
Soru 2: ‘Yandaşlarına Türkiye’nin en büyük ihalelerini dolar endeksli ver. Daha çok kazansınlar’ diyen dış güçler miydi?
Soru 3: ‘Yandaşlarına verdiğin ihalelere dolarla gelir garantisi ver’ diyen dış güçler miydi?
Soru 4: ‘Yandaşlarının sözleşme değeri 123 milyar dolar olan projelerine devleti kefil et’ diyen dış güçler miydi?
Soru 5: ‘Dövizle borçlanma imkanı olmayan şirketlerin dövizle borçlanmalarına izin ver’ diyen dış güçler miydi?
Soru 6 :’Türkiye’yi Londra’daki bir avuç tefeciye teslim et’ diyen dış güçler miydi?
Soru 7: ‘Merkez bankasına müdahale et. Bağımsız kurumların bağımsızlıklarını sonlandır. Her şeyi sen belirle’ diyen dış güçler miydi
Soru 8: ‘Borç alan emir alır diyordun’, memleketi bu hale getirmek için emir veren dış güçleri açıklayacak mısın?
Soru 9: Borç almak için Katar’ın kapısını çalmaya ve yalvarmaya başladın. Şimdi Katar’dan mı emir alacaksın?

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim
Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim
Hande Yener'den takipçisine İntizar yanıtı
Hande Yener'den takipçisine İntizar yanıtı
Taksi şoförüne sokak ortasında dayak
Taksi şoförüne sokak ortasında dayak
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı kararı
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı kararı
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı vefat etti
Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı vefat etti
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!
Dolar yükselişte! 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar/TL ve Euro/TL kurunda son durum…
Dolar yükselişte! 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar/TL ve Euro/TL kurunda son durum…
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimin cezası belli oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimin cezası belli oldu
Polis Meslek Yüksekokulları başvurularında son 3 gün
Polis Meslek Yüksekokulları başvurularında son 3 gün

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim