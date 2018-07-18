Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışman'ı Ekrem Kerem Oktay Twitter'dan yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışman'ı Ekrem Kerem Oktay istifa etti.

"Kurultay için imza verdim"

Oktay Twitter'dan yaptığı "CHP değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. Bu inançla Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi bilginize sunarım." açıklamayla duyurdu.

Görevinden istifa etti

Oktay, Ekonomiden ve İş Dünyası'ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden de istifa ettiğini duyurdu.

Öte yandan CHP kurultay delegelerinin geçen pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci devam ediyor.

İmza sürecinin başladığını basın toplantısı ile duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, delegelerden değişim için oy vermelerini ve umudu büyütmelerini istemişti.

466 delege imza verdi

İmzalarda gelinen noktayı Yaşar Tüzün, dün akşam itibarıyla 466 delegenin olağanüstü kurultay talebiyle noterden imza verdiğini açıklamıştı.

"Olağanüstü kurultay için 625 imza gerekiyor ancak biz bu sayıyı fazlasıyla aşacağımız için rakamlara takılmıyoruz"

Cihaner ve Böke de çağrı yaptı

CHP içinde ve özellikle son olağan kurultay öncesi çok konuşulan iki isim olan İlhan Cihaner ile Selin Sayek Böke de "Gelecek İçin Biz" başlığı ile olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.

Sürenin tamamlanmasına 12 gün kaldı

Bu arada, değişim isteyenlerin sayısının çoğalması, "Genel Merkez yönetimi üzerinde olağanüstü kurultay toplama baskısını giderek artırdığı" yorumlarına neden oluyor.

CHP Tüzüğü'ne göre imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 625 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor. Buna göre imzaların toplanması için 12 günlük süre daha bulunuyor.

İmzalar tamamlanırsa kurultay 45 içinde toplanacak

Parti genel merkezi imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.

CHP'de olağanüstü kurultay için süreç devam ederken parti içi muhalefetin genel başkan adayı Muharrem İnce ise gençlere seslenerek, uzun soluklu bir maraton için hazırlık yapmalarını istemişti.