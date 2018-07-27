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Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdit mesajına cevap

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump'ın tehdit içeren mesajlarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdit mesajına cevap

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump'ın tehdit içeren mesajlarına tepki gösterdi.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:18
Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdit mesajına cevap

Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdit mesajına cevap

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump'ın tehdit içeren mesajlarına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimiyle ilgili değerlendirme yaptı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

'BU MESAJLAR ASLA KABUL EDİLEMEZ'

'ABD Başkanı Trump ve ekibinin, ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez.

Ancak, üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması, Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık…'

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