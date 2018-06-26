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Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

26 Haziran 2018 Salı 23:13
Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

PM üyelerine gönderilen yazıya göre, CHP PM, Genel Başkan KILIÇDAROĞLU başkanlığında, 24 Haziran Perşembe günü saat 14.00'de parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

PM'nin gündeminde ise “Genel başkanın sunuşu” dışında, “Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi” de olması dikkat çekti. Bu maddeyle birlikte, son günlerde Kılıçdaroğlu'na “istifa” çağrısı yapan isimlerin disipline sevk edilmesi bekleniyor.

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