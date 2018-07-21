Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" dedi

CHP Genel Başkanı KEMAL kILIÇDAROĞLU, eski bakanlardan Cahit Kayra'yı Kadıköy'deki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.



'Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıya ulaşacak mı? İmza tartışması var. Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna Kılıçdaroğlu, 'Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım. Milletvekili hapiste. Hangi gerekçe ile hapiste olduğunu hepimiz görüyoruz. Enis Berberoğlu nasıl tutuklanıyor? Nasıl içeriye atılıyor? Hepimiz biliyoruz. Eren Erdem aynı şekilde. Davası öne alınıyor. Duruşması öne alınıyor. Tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Yurtdışına kaçacak deniliyor. Oysa dokunulmazlığı kalktıktan sonra 38 kez yurtdışına gitti geldi. Niye kaçsın? Bütün bunlar Türkiye'nin gündemindeyken biz nelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağım. Genel yayın yönetmenleri ile bir araya geleceğim. Bu konuları belki orada biraz daha ayrıntılı oturur düşünür ve düşünelerimi aktarırırım' şeklinde devap verdi.