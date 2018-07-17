Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem itirafı

Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Eren Erdem'le ilgili öyle bir gaf yaptı ki.

CHP'li eski vekil Eren Erdem FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek, gizli tanığı deşifre etmek ve soruşturmanın gizliliği ihlal etmek suçlamasıyla tutuklandı.



Erdem'in tutuklanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu adeta şuur altı boşalması yaşadı.



'SUÇSUZ DEĞİL Kİ'



Grup toplantısında Erdem'i savunmak isteyen Kılıçdaroğlu 'Eren Erdem suçsuz değil ki neden kaçsın' dedi.



Kılıçdaroğlu'nun bu gafı itiraf olarak nitelendirildi.