Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, Man adaları belgelerine ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davasının karar duruşması görüldü.



Anadolu 20'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacıların avukatları ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı katıldı.



'OLAY, HAKARET VE İFTİRA BOYUTUYLA ELE ALINSIN'



Duruşmada söz alan Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, 'Olayın iftira boyutuyla ele alınmasını istiyoruz. Zira davalı taraf 21 Kasım 2017 tarihli grup konuşmasında elinde belgeleri sallayarak milyonlarca dolar paranın yurt dışına transfer edildiğini söylemiştir. Ancak bu belgeleri sunamadığı gibi iddiaları da ispat edememiştir. Olayın hakaret boyutuyla ele alınmasını da istiyoruz. Zira Erdoğan Cumhurbaşkanı olması ve makamı yanında bir baba olarak çocuklarına dokunulması nedeniyle de manevi zarara uğramıştır. Her bir müvekkilimiz için ayrı ayrı ve aynen davamızın tam olarak kabulüne karar verilmesini istiyoruz” dedi.



'BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR”



Bunun üzerine söz alan davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, davanın en başından bu yana mahkemece hukuksuzluklar yapıldığını belirterek, cübbesini çıkarıp salonu terk etmek istediğini söyledi.



Mahkeme hakimi Memun Kılıç ise bunun üzerine, 'Hem Kemal Bey'in hem Tayyip Bey'in başımızın üstünde yeri var. Cübbe çıkarılmaz. Makam terk edilir mi? Kemal Bey'in milyonlarca seveni var. Bir siyasi partimizin genel başkanı. Müvekkillerinizin ağırlığına uygun davranın' diyerek duruşmaya ara verdi. Mahkeme aranın ardından kararını açıklayacağını belirtti.



Bu sırada görevini yapamadığını belirten Avukat Celal Çelik cübbesini çıkararak salondan ayrıldı.



KILIÇDAROĞLU, 359 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK



Kararını açıklayan mahkeme hakimi, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyya Erdoğan Albayrak'a 22'şer bin lira, Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e 14'er bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci'ye ise 13'er bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.



OLAYIN GEÇMİŞİ



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 21 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları'nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan, kızları Sümeyya Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Osman Ketenci ve Orhan Uzuner avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açmıştı.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Anadolu 9'uncu Asliye Mahkemesi 142 bin lira, Anadolu 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi ise 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.