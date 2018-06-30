banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587
Yamaçköy'deki Yangının Sebebi Tespit Edilemedi!
Yamaçköy'deki Yangının Sebebi Tespit Edilemedi!
Yamaçköy'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Yamaçköy'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
“İskele Festivali Açıldı”
“İskele Festivali Açıldı”
KTTO, kaçak et konusunda değerlendirmelerde bulundu
DENİZ: “KAÇAK ET, SAĞLIK SORUNUDUR”
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da kavga
Kapat

Kılıçdaroğlu'na manevi kızının köyünde şok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç kez ziyaret ettiği ve “manevi evladım” diye bir öğrenciye eğitim bursu verdiği Çorum’un Güney köyünde seçimlerde CHP’ye 1 oy çıktı.

Kılıçdaroğlu'na manevi kızının köyünde şok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç kez ziyaret ettiği ve “manevi evladım” diye bir öğrenciye eğitim bursu verdiği Çorum’un Güney köyünde seçimlerde CHP’ye 1 oy çıktı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 21:59
Kılıçdaroğlu'na manevi kızının köyünde şok

Kılıçdaroğlu'na manevi kızının köyünde şok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç kez ziyaret ettiği ve “manevi evladım” diye bir öğrenciye eğitim bursu verdiği Çorum’un Güney köyünde seçimlerde CHP’ye 1 oy çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Güney köyüne ilk olarak 6 Ekim 2015 tarihinde şehit olan polisYaşar Güler'in cenazesi için gitmiş, Kılıçdaroğlu daha sonra köyü ikinci kez ziyaret edip yine şehit ailesiyle bir araya gelmişti. Son olarak 24 Haziran seçimleri öncesi Çorum'da sivil toplumkuruluşlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, köyde “manevi kızım' dediği ve kardeşiyle birlikte burs verdiği Özge Biçer ve ailesini ziyaret etmişti. 24 Haziran'da köyde sandıklar açıldığında sonuçları gören CHP'nin görevlileri büyük şok yaşadı. Güney köyünden CHP'nin cumhurbaşkanı adayıMuharrem İnce'ye 1, yine köyü üç kez ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun partisi CHP'ye 1, AK Parti'ye 233, MHP'ye 18, HÜR DAVA Partisi'ne 1, Vatan Partisi'ne 1, CHP'ye 1, SP'ye 3, İYİ Parti'ye 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan'a 253, Meral Akşener'e 6, Temel Karamollaoğlu'na 3 oy çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun köye geldiğinde misafir edildiğini belirten Ercan Metin, “Köyde burs verdiği bir aile var. Diyorlar ki aileden burs oyu çıkmadı. Çıkmayabilir, herkes oy iradesinde özgürdür. Köyümüz de özgür iradesini kullanmıştır. O yüzden de köyde 1 oy çıkmıştır. Buna yapacak bir şey yok, köyümüz gereken cevabı vermiştir” dedi.

Metin, köylerinin hedefinin 2023 olduğunu söyledi.

Olayın fazla büyümesini istemediklerini ifade eden Metin, herkesin özgür ve hür iradesini kullandığını, kimin oy verip vermediğini bilmediklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun köye yaptığı ziyaretlerin pek anlam ifade etmediğini ya da bu ziyaretlerde CHP liderinin kendini iyi ifade edemediğini söyleyen Metin, takdirin halkın olduğunu belirterek, kararına saygı gösterilmesini istedi. Seçimlerde 271 seçmenin oy kullandığını açıklayan Metin, AK Parti'ye 253, MHP'ye 18, CHP'ye ise 1 oy çıktığını sözlerine ekledi.

Köy sakinlerinden Hasan Bozkurt ise, Türkiye'de herkesin oy kullanırken hür olduğunu belirterek, istediği partiye oy verebileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun köye “oy verin” diye gelmediğinin altını çizen Bozkurt, “Kılıçdaroğlu geldiyse de hoş geldi. Elimizden gelen ikramda bulunuruz” dedi.

CHP liderinin SGK genel müdürü olduğunda SSK hastanesinde 3 günde muayene olduğunu, 2 günde ise ilaçlarını alabildiğini unutamadığını kaydeden Bozkurt, O günleri yaşadığını ve unutmadığını belirtti.

Köyde Kılıçdaroğlu'na 1 tane oy çıktığını hatırlatan Bozkurt, onun da köye gelen sandık görevlileri tarafından verildiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Bozkurt, daha önceki seçimlerde CHP'ye 5 ya da 6 oy verildiğini kaydetti.

“Bir Allah'ı, bir de Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum”

Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini anlatan Bozkurt, “Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanıgörmedim. 15 Temmuz gecesi oturdum ağladık. 15 gün boyunca Çorum'a gidip geldim. Hürriyet Meydanı'ndaki saat kulesinde bekledim. Beni cennete de, cehenneme de gönderecek Cenab-ı Allah. Ama Tayyip Erdoğan öl dese ölürüm. Yaşadığımız kadar yaşamışım. Köydekilerin hepsi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Başka sevilecek bir şey yok, bir Cenab-ı Allah, bir Tayyip Erdoğan. Son sözüm bu” diye konuştu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayete kurban giden Eylül Yağlıkara toprağa verildi
Cinayete kurban giden Eylül Yağlıkara toprağa verildi
Sigaraya zam
Sigaraya zam
Ezgi Mola'nın o fotoğrafına yorum yağdı!
Ezgi Mola'nın o fotoğrafına yorum yağdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülle'ye kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülle'ye kutlama
Başbakan Yıldırım'dan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı
Başbakan Yıldırım'dan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı
Hatay'da insansız hava aracı düştü
Hatay'da insansız hava aracı düştü
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüştü
Kayıp Leyla ile ilgili yeni gelişme!
Kayıp Leyla ile ilgili yeni gelişme!
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim