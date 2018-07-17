Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan için açılan alçak pankarta sahip çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan için ODTÜ'de açılan hakaret içerikli pankarta ve açanlara sahip çıktı.







KARİKATÜRÜ YAYINLAYACAKMIŞ VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET



13 yıl önce Penguen dergisi bir karikatüryayımlanıyor. Eleştiriye açık değil! Benim twitterhesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleştriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün Milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim twitterhesabımdan bu karikatür yayınlanacak!