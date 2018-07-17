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Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan için açılan alçak pankarta sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan için açılan alçak pankarta sahip çıktı.

17 Temmuz 2018 Salı 23:22
Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı

Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan için açılan alçak pankarta sahip çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu  partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan için ODTÜ'de açılan hakaret içerikli pankarta ve açanlara sahip çıktı. 



KARİKATÜRÜ YAYINLAYACAKMIŞ VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET

13 yıl önce Penguen dergisi bir karikatüryayımlanıyor. Eleştiriye açık değil! Benim twitterhesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleştriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün Milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim twitterhesabımdan bu karikatür yayınlanacak!

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