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Kıbrıs'taki Petrol Arama Faaliyetleri…

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'taki petrol arama faaliyetlerine ilişkin konuştu..

Kıbrıs'taki Petrol Arama Faaliyetleri…

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'taki petrol arama faaliyetlerine ilişkin konuştu..

25 Kasım 2014 Salı 09:29
Kıbrıs'taki Petrol Arama Faaliyetleri…
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ÇAVUŞOĞLU: "HATTA BENİM ŞÖYLE BİR TEKLİFİM OLDU; MADEM DEVLETLER ÇÖZÜM OLANA KADAR BİRBİRİNİ MUHATAP ALMAK İSTEMİYOR, ÖZEL ŞİRKET KURULSUN, ÇALIŞMALAR ONUN TARAFINDAN YÜRÜTÜLSÜN"

 TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'taki petrol arama faaliyetlerine ilişkin devletlerin çözüm olana kadar birbirlerini muhatap almak istememesi nedeniyle çalışmaların kurulacak özel şirket tarafından yürütülmesi önerisini gündeme getirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, bakanlığının 2015 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs'taki petrol arama faaliyetleri için hem KKTC hem de Rum kesiminin hakkı olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, bir taraftan müzakereler devam ederken Rumların tek taraflı araştırma yapmasına karşı olduklarını belirtti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Onlar sondaj çalışması yapınca biz de gemiyi gönderiyoruz. Eğer onlar durdurursa biz de durdururuz. Şimdi yeni önerilerimiz var. Hatta benim şöyle bir teklifim oldu; madem devletler çözüm olana kadar birbirini muhatap almak istemiyor, özel şirket kurulsun, çalışmalar onun tarafından yürütülsün."

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