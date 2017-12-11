KIBRISLI TÜRKLER AZINLIK OLMAYACAK

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ı hâlâ bir Yunan adasıymış gibi gördüklerini belirterek, 'Bu rüyaları hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Kıbrıs Türkleri eş sahip oldukları bu adada hiçbir zaman Rumların istediği gibi azınlık konumuna düşmeyecek' dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ı hâlâ bir Yunan adasıymış gibi gördüklerini belirterek, 'Bu rüyaları hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Kıbrıs Türkleri eşsahip oldukları bu adada hiçbir zaman Rumların istediği gibi azınlık konumuna düşmeyecek' dedi.

Erdoğan, 'Lozan polemiği'nin yaşandığı Atina'daki resmi temaslarını tamamladıktan sonra verdiği ve bugünkü To Vima gazetesinde yayınlanan demecinde, Lozan Antlaşması, azınlıklar, Türkiye-AB ilişkileri, FETÖ, mülteci sorunu, Suriye konusu ve kendisiyle ilgili soruları yanıtladı.

Güney Gaz Koridorunu hayata geçirmek için iki ülkenin birlikte çalıştığına değinen Erdoğan, Kıbrıs'ın etrafındaki enerji kaynaklarına ilişkin, 'Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının üretim ve kullanımına ilişkin bazı görüş ayrılıklarımızın bulunduğu ortadadır. Ancak ortak amacımız, bölgeye kalıcı barış getirmek ve bölgedeki herkesin refahını artırmaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

'RUMLARIN BU HAYALLERİ ASLA GERÇEKLEŞMEYECEKTİR'

Kıbrıs sorununda yarım asırdır devam eden müzakerelerde Kıbrıslı Rumların yeni ortaklık devletinde güç paylaşımı açısından ciddi sorunlar yaşadıklarını vurgulayan

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Onlar, Kıbrıs’ı halen bir 'Elen Adası' olarak görmeye devam ediyorlar. Zaten 1960 Cumhuriyeti’nin sadece üç yıl içinde çökmesinin nedeni de buydu. Açıkça söylemek isterim ki Rumların bu hayalleri asla gerçekleşmeyecektir. Kıbrıslı Türkler, ortak sahibi oldukları Ada’da asla Kıbrıslı Rumların arzu ettiği şekilde bir 'azınlık' konumuna indirgenmeyecektir. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini temel alan bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece, çözüme yönelik müzakereler de sonuçsuz kalmaya mahkumdur.'

Erdoğan, Kıbrıslı Türklerin Annan Planı'na büyük bir çoğunlukla olumlu oy verdiğini hatırlatarak 'Rumlar ise birkaç ay önce Crans-Montana’da yaptıkları gibi, o dönemde de çözümden kaçtılar. Halihazırda BM Genel Sekreteri’nin taraflara çağrısı doğrultusunda değerlendirme süreci içindeyiz. Ada’da iki tarafta 2018 yılı başında yapılacak seçimlerin ardından Kıbrıs konusunda nelerin konuşulabileceği de daha net ortaya çıkacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.