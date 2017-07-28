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28 Temmuz 2017 Cuma 17:25

Kıbrıs'taki Bm Barış Gücü'nün Görev Süresinin Uzatılması Kararı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev süresini uzatma kararına ilişkin, &#34;Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararda bundan sonraki döneme ilişkin peşin hükümler kaydedilmesi, bir anlam taşımamaktadır&#34; değerlendirmesinde bulunuldu.

Kıbrıs'taki Bm Barış Gücü'nün Görev Süresinin Uzatılması Kararı
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TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "BMBG'NİN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARARDA BUNDAN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN PEŞİN HÜKÜMLER KAYDEDİLMESİ, BİR ANLAM TAŞIMAMAKTADIR"

Ankara, 28 Temmuz 17 : Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev süresini uzatma kararına ilişkin, "Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararda bundan sonraki döneme ilişkin peşin hükümler kaydedilmesi, bir anlam taşımamaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs'ta konuşlu BMBG misyonunun görev süresinin 6 ayda bir yenilenmekte olduğu hatırlatılarak, BMGK'da 27 Temmuz'da bu amaçla kabul edilen son kararda, Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinin gelecekte ne şekilde sürdürüleceğine ilişkin peşin hüküm içeren bazı yazımlar bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de açıkça dile getirdiği üzere Kıbrıs Konferansı'nın herhangi bir sonuca ulaşılamadan 7 Temmuz'da sona erdiği anımsatılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, BMBG'ye ilişkin olarak 10 Temmuz 2017 tarihinde yayımladığı dönemsel raporda, Kıbrıs Konferansı'nın anlaşmaya varılmadan kapanmasının yarattığı hayal kırıklığına işaretle, tarafları ve özellikle adadaki iki lideri bu sonuç ve ileriye dönük muhtemel hareket tarzı üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeye davet etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kararda sonraki döneme ilişkin hükümler verilmesine tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hal böyleyken BMBG’nin görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararda bundan sonraki döneme ilişkin peşin hükümler kaydedilmesi, bir anlam taşımamaktadır. Türkiye, BM Genel Sekreteri’'in tavsiyesini de dikkate alarak, Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda bundan sonra atılacak adımlara dair değerlendirmesini, sürecin bugüne kadarki seyrine ilişkin gözlemleri ve meseleye kalıcı bir çözüm bulunması yolundaki iradesi ışığında sürdürmektedir."

BMGK, dünkü toplantıda Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay uzatma kararı almıştı.

(AA/DOĞ/GÜL)

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