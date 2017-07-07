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07 Temmuz 2017 Cuma 13:57

Kıbrıs Konferansı…

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, İsviçre’de sonuç alınamadan sona eren Kıbrıs Konferansı’nda Kıbrıs Türk ve Türkiye heyetlerin elinden geleni yaptığını söyledi.

Kıbrıs Konferansı…
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TÜRKİYE BAŞBAKANI YILDIRIM: “TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK HEYETİ ELİNDEN GELENİ YAPTI

Lefkoşa, 7 Temmuz 17 (.): Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, İsviçre’de sonuç alınamadan sona eren Kıbrıs Konferansı’nda Kıbrıs Türk ve Türkiye heyetlerin elinden geleni yaptığını söyledi.

Yıldırım yaptığı açıklamada, "(Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalması) Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti elinden geleni yaptı. Yapıcı olmaya başından beri gayret etti. Gerçekten çözümü samimiyetle isteyen taraf olduğunu hem Birleşmiş Milletler’e, hem Avrupa Birliği’ne ve diğer garantör ülkelere çok açık bir şekilde gösterdi. Ancak 2004'te yapılan referandum sonrası Güney Kıbrıs tarafının tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne tam üye yapılması aslında bugünlerin alt yapısını hazırlamış oldu" dedi.

Müzakere başlıklarından güvenlik ve garantilerle ilgili olarak ise Yıldırım, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyeti'nin, orada yaşayan kardeşlerimizin hukukunu korumak için uluslararası hukuktan doğan bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Ne zaman, ister Birleşmiş Milletler, ister başka organizasyonlar, adada kalıcı, adil, eşit paylaşımı esas alan bir çözüm arzu ederlerse, biz daima yapıcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

(AA-ID/GUR) EK VERİLECEK

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