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Kıbrıs kahramanlarına özel boğaz turu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazileri ve şehit yakınlarına özel boğaz turu düzenledi.

Kıbrıs kahramanlarına özel boğaz turu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazileri ve şehit yakınlarına özel boğaz turu düzenledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:39
Kıbrıs kahramanlarına özel boğaz turu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazileri ve şehit yakınlarına özel boğaz turu düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünde Kıbrıs gazilerini ve şehit yakınlarını unutmadı. Gaziler ve şehit yakınları, düzenlenen yemekli boğaz turunda bir araya geldi.
Boğaz turuna 270 gazi ve şehit yakını katılırken, gaziler yemeğin ardından anılarını anlattı.
Gaziler, 44 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik harekatının, adada yaşayan Türk ve Rumların EOKA örgütünden korunması amacıyla yapıldığını hatırlattı.
Harekatın 44. yılı anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk bayrağı asıldı. Gaziler ve şehit yakınları bu hassasiyetten dolayı duygulandıklarını dile getirdi. Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren Kıbrıs gazileri ve şehit yakınları, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
Daha sonra fotoğraf çektiren davetlilere Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili özel hediyeler takdim edildi.
 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 18:58
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