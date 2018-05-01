Kıbrıs gazisi yılan sokması sonucu öldü

Kıbrıs gazisi Muammer Bedez'in, Manisa'nın Kula ilçesinde, yılan sokması sonucu yaşamını yitirdi. Bedez’in cenazesi toprağa verildi.

Bedez (65) için Kurşunlu Camisi'nde düzenlenen askeri törene, gazinin yakınları ile Kula Kaymakamı Osman Güven, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Nedim Yerli, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve vatandaşlar katıldı.

Muammer Bedez'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Kula Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

İbrahimağa Mahallesi'nde dün evinin merdivenlerinde yılan sokması sonucu Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Bedez, sevk edildiği Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

