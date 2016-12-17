Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 13:25

Kıbrıs Gazilerinden Anıtkabir'e Ziyaret

Kıbrıs Gazilerinden Anıtkabir'e Ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aralarında gazi subay, astsubay, er ve erbaşların yer aldığı heyet, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçen heyet adına gazi emekli Albay Mustafa Başel Anıtkabir defterine şunları kaydetti:

"Aziz Atam, senin 'Efendiler, Kıbrıs bizim için önemlidir' diye verdiğin direktif doğrultusunda Kıbrıs'ta savaşan Bolu komandoları olarak 42 yıl sonra huzurundayız. 1974'te canlarını feda edenler şehitlik rütbesine ulaşırken, terini ve kanını döken bizler gazilik ünvanına eriştik. Komutanımız Tuğgeneral Demirbağ'ın 'Sizler, Kıbrıs'ta destan yazan kalemlersiniz' diye övdüğü komandolar, şimdi seninle aynı gazilik ünvanını taşımanın haklı gururuyla karşında dimdik duruyor ve asker sözü veriyoruz, kurduğun Cumhuriyet'in yılmaz bekçisi, ilke ve devrimlerinin sonsuza kadar nöbetçisiyiz. Sen rahat uyu Atam."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Kalkanı Harekatı Sürüyor Fırat Kalkanı Harekatı Sürüyor
Atalay Filiz’e İstenen Ceza Belli Oldu Atalay Filiz’e İstenen Ceza Belli Oldu
Kayseri Saldırısını O Terör Örgütü Üstlendi Kayseri Saldırısını O Terör Örgütü Üstlendi
Rus Büyükelçi Karlov'un Otopsisi Tamamlandı Rus Büyükelçi Karlov'un Otopsisi Tamamlandı
ÇAVUŞOĞLU: `ELBETTE BU SALDIRININ HESABI SORULACAK` ÇAVUŞOĞLU: `ELBETTE BU SALDIRININ HESABI SORULACAK`
Çavuşoğlu, Lavrov İle Görüştü Çavuşoğlu, Lavrov İle Görüştü
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Fırat Kalkanı Harekatı Sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı...

Haberi Oku