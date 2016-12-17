Kıbrıs Gazilerinden Anıtkabir'e Ziyaret

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aralarında gazi subay, astsubay, er ve erbaşların yer aldığı heyet, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçen heyet adına gazi emekli Albay Mustafa Başel Anıtkabir defterine şunları kaydetti:

"Aziz Atam, senin 'Efendiler, Kıbrıs bizim için önemlidir' diye verdiğin direktif doğrultusunda Kıbrıs'ta savaşan Bolu komandoları olarak 42 yıl sonra huzurundayız. 1974'te canlarını feda edenler şehitlik rütbesine ulaşırken, terini ve kanını döken bizler gazilik ünvanına eriştik. Komutanımız Tuğgeneral Demirbağ'ın 'Sizler, Kıbrıs'ta destan yazan kalemlersiniz' diye övdüğü komandolar, şimdi seninle aynı gazilik ünvanını taşımanın haklı gururuyla karşında dimdik duruyor ve asker sözü veriyoruz, kurduğun Cumhuriyet'in yılmaz bekçisi, ilke ve devrimlerinin sonsuza kadar nöbetçisiyiz. Sen rahat uyu Atam."