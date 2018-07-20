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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören gerçekleştirildi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören gerçekleştirildi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:40
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören gerçekleştirildi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu, emekli subaylar ve astsubaylar, gaziler ve muharip dernekleriyle çok sayıda üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının çelenklerini anıta bırakmasıyla başlayan tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, Gazi dernekleri adına yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları zulümden kurtulduğunu söyledi.
KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ise 20 Temmuz'un, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelesinin dönüm noktası olduğunu belirtti.
Yönlüer, Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıların 20 Temmuz 1974'e kadar devam ettiğini ve Kıbrıs Barış Harekatı ile zulmün sona erdiğini ifade ederek, "1968 yılından beri Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsamlı bir çözüme varılması amacıyla sürdürülen görüşmeler, Barış Harekatı'nı müteakip de devam etmiştir. Varılacak çözümün Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi sulandırılmadan iki kesimlilik, siyasal eşit statü ve iki eşit kurucu devlete dayalı yeni bir ortaklıkta yattığı yadsınamaz bir gerçektir." diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 20.07.2018 13:53
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