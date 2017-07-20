Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. Yıldönümü Dolayısıyla İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda Tören Düzenlendi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu, emekli subaylar ve astsubaylar, gaziler ve muharip dernekleriyle çok sayıda üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının çelenklerini anıta bırakmasıyla başlayan tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Gazi dernekleri adına konuşan Gazi Ahmet Kendigel, Kıbrıslı Türkleri'nin 43 yıl önce Türk ordusunun kahraman evlatları tarafından Rum zulmünden kurtarıldığını ve adaya barış getirildiğini söyledi.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, 20 Temmuz; Ada'ya barışın gelmesinin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelesinin dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yönlüer, Rumların Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"20 Temmuz 1974'e kadar devam eden bu karanlık yıllarda Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkının her türlü desteğiyle direnmiş, mücadelesine birlik ve beraberlik içerisinde devam etmiştir. 1968 yılından beri Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsamlı bir çözüme varılması amacıyla sürdürülen görüşmeler, Barış Harekatı'nı müteakip de devam etmiştir. Varılacak çözümün Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi sulandırılmadan iki kesimlilik, siyasal eşit statü ve iki eşit kurucu devlete dayalı yeni bir ortaklıkta yattığı yadsınamaz bir gerçektir."

Konuşmaların ardından tören sona erdi.