ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KORKUT BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü dolayısıyla KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyen Korkut, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Korkut, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Korkut, deftere şunları yazdı:

"Kıbrıs Türkü'nün hürriyetine ve varlığına kasteden Rum-Yunan ilişkisinin teşebbüsünü bertaraf eden, adanın barış ve huzura kavuşmasını sağlayan Mutlu Barış Harekâtı'nın 43. yıl dönümü münasebetiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz.

Mutlu Barış Harekâtı sayesinde, karanlıktan aydınlığa çıkan Kıbrıs Türk halkı, ilke ve inkılaplarımız ışığında kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meşru haklarından feragat edemeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden vazgeçemeyeceğini ve azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır."

KKTC halkı olarak Ada'da, kalıcı ve kapsamlı bir uzlaşıya varılması gayesiyle anavatan Türkiye ile sergilenen kararlı ve yapıcı tutuma karşın, Cenevre'deki son Kıbrıs Konferansı'nda Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini zaten hiçbir zaman içine sindirmeyen Rum-Yunan ilişkisinin "sıfır asker, sıfır garanti" politikasıyla sonuca ulaşılamadığına dikkati çeken Korkut, şunları kaydetti:

"Halbuki barış içerisinde geçirilen 43 yıl kuşkusuz, 1974 öncesi yaşanan acıların tekrarlanmamasını sağlayan, Ada'daki Türk askeri varlığının hayati öneme haiz olduğunu kanıtlamaktadır. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, Kıbrıs Türk halkı, KKTC devleti adına Türkiye Cumhuriyeti halkı ile tüm sivil ve askeri kurum ve kuruluşlarına şükranlarımızı sunar, manevi huzurunuzda saygı ile eğiliriz."

Anıtkabir merdivenlerinde heyetle hatıra fotoğrafı çektiren Korkut, ardından Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene geçti.

Tören, anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Burada konuşan Korkut, 43 yıl önce Kıbrıs Türkü'nün hayallerinin gerçek olduğunu ve 11 yıl boyunca beklediği o anın hayat bularak Türk ordusunun "kutlu" harekâtı başlattığını anımsattı.

Ada'nın iki kesimli ve iki toplumlu yapısına dikkati çeken Büyükelçi Korkut, günümüze kadar devam eden müzakerelerden çıkarılması gereken dersleri sıralayarak, "Rumlar, her süreçte diplomasi oyununu çok iyi oynamış ve masadan kalkan taraf olmamak için sürecin devam etmesine olanak sağlamıştır. Fakat sürecin ileri safhasında Rumlar hep retçi tutum içine girmiştir" ifadelerini kullandı.

"Rumlar, Makarios'un kendilerine vasiyet ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti’ni koruma ve devam ettirme politikası gütmektedir" diyen Korkut, buna karşı yapılması gerekenin KKTC'yi küçük bir İsviçre veya Monaco yapmak olduğunu söyledi.