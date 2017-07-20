CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: "KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 43. YILINDA, ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYOR, KIBRIS'TA KALICI BARIŞIN EN KISA ZAMANDA SAĞLANMASINI DİLİYORUM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs'ta en kısa sürede kalıcı barışın sağlanması temennisinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü nedeniyle Twitter'dan açıklama yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yılında, şehitlerimizi rahmetle anıyor, Kıbrıs'ta kalıcı barışın en kısa zamanda sağlanmasını diliyorum" paylaşımında bulundu.