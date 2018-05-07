Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101387
ALTIN
179.852
DOLAR
4.2591
STERLİN
5.7730
EURO
5.0779
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Doktorlar teminata bağladı
DOKTORLAR TEMİNATA BAĞLANDI
Yağmur ve dolu batı bölgesinde etkili oldu
LEFKE VE GEMİKONAĞI’NI DOLU VURDU
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
banner256
Flaş Haber
Doktorlar teminata bağladı
Kapat

Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı

Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı. Sofuoğlu, kişisel Instagram hesabından bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte aldığını dile getirdi.

Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı

Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı. Sofuoğlu, kişisel Instagram hesabından bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte aldığını dile getirdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:02
Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı

Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı

Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı. Sofuoğlu, kişisel Instagram hesabından bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte aldığını dile getirdi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Kenan Sofuoğluyarış kariyerini noktaladığını duyurdu.

Kenan Sofuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum! Bu hafta sonu İtalya'da 'Jübile' yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü Ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik,Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum.20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya Şampiyonalarında yarışabilmekti Şükürler olsunki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve Dua'larını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız!'

Anahtar Kelimeler:
Kenan SofuoğluYarışKariyeriniBIRAKIYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pitbullu fuhuş çetesi adliyeye sevk edildi
Pitbullu fuhuş çetesi adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'yi reforme etmek için harekete geçtik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'yi reforme etmek için harekete geçtik
Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
ABD'li Papaz yeniden hakim karşısında
ABD'li Papaz yeniden hakim karşısında
Avrupa'da çifte zafer...
Avrupa'da çifte zafer...
Akhisarspor-Galatasaray maç sonucu: 1-2
Akhisarspor-Galatasaray maç sonucu: 1-2
PKK'ya ağır darbe!
PKK'ya ağır darbe!
Öğrenci yurdu önünde dehşet!
Öğrenci yurdu önünde dehşet!
FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla gizli bir faaliyet var...
FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla gizli bir faaliyet var...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim