Kenan Sofuoğlu, Milletvekili Maaşını Hayır İşlerinde Kullanacak

Mecliste kayıt yaptırmaya lüks arabasıyla gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Milletvekili maaşına dokunmayacağım. Gelirin tamamını hizmet anlamında kullanacağım." dedi.

Mecliste kayıt yaptırmaya lüks arabasıyla gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kullandığı otomobilini, motosikletini kazanmak için 20 yıl boyunca mücadele verdiğini belirterek, "Mücadele verip, alnımın teriyle kazandığım bir aracı kullanıyorum. Böyle bir araç kullanabiliyorsanız, böyle bir hayat yaşayabiliyorsanız milletvekili maaşına da ihtiyacınız yoktur." dedi.

Sofuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BEN GÖREVİ FAYDALI OLABİLMEK İÇİN KABUL ETTİM"

"Bir milletvekilisiniz. Türkiye'de uzun yıllardır, milletvekillerinin maaşı konuşulur, insanların tepkisini ve ilgisini çeker. Milletvekilliğimden alacağım maaşın bir kuruşuna dahi dokunmadan, hizmet anlamında, gerekli yerlerde, ihtiyaç duyan insanlar için kullanma kararı aldım. Böyle bir araç kullanabiliyorsanız, böyle bir hayat yaşayabiliyorsanız milletvekili maaşına da ihtiyacınız yoktur. Bu görevi kabul ederken bir beklenti, gelir için kabul etmedim; faydalı olabilmek için kabul ettim."

"VEKİLLİĞİMİN GELİRİNİN TAMAMINI HİZMET İÇİN KULLANACAĞIM"

Milletin vekili olduğunu, insanların bunu konuşacağını belirten Sofuoğlu, "Vekilliğimin gelirinin tamamını hizmet anlamında kullanacağım. Hatta ilk maaşımın sözünü bir spor kompleksi için Sakarya'nın bir ilçe belediyesine söz verdim. Spor hizmetinde kullanacağım. Bu şekilde kullanacağım ki insanlar yanlış anlamasın, düşünmesin. Böyle bir araca biniyorsunuz diye insanların derdini anlamayacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Benim zaten nereden geldiğimi herkes biliyor, motor tamircisinin oğluyken, Rabbim bize güzel şeyler nasip etti." değerlendirmesinde bulundu.