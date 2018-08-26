Kazak turizmci otomobilde ölü bulundu

Antalya’da turizm işiyle uğraşan Kazakistan uyruklu bir kişi, arkadaşından emanet aldığı aracın içerisinde ölü olarak bulundu. Tatil bölgesi yakınında yaşanan olayda tatil yapan bir çok turist de olan biteni konakladıkları otel ve rezidansların balkonlarından meraklı gözlerle izledi.

Olay, Akşu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 1006. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesinde turizm işiyle uğraşan Kazakistan uyruklu 38 yaşındaki Takhir Sultanov'un bir otomobil içerisinde hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, Sultanov'un öldüğünü tespit etti.

ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Polis, şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili Sultanov'un aracında yaptığı araştırmada yan koltukta uyuşturucu madde tespit etti.

Polisin yakınlarına haber vermesinin ardından olay yerine gelen Sultanov'un akrabaları, gözyaşı döktü.

Çevrede otel ve rezidansların bulunduğu sokakta konaklayan turistler de balkonlardan olan biteni izledi. Evli bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sultanov'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.