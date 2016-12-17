Kayseri’deki Terör Saldırısı…

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kayseri Komando Tugay Komutanlığı’nda izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında “13 kahraman personelinin şehit olduğunu, 48 kahraman personelinin de yaralandığını” açıkladı.

TSK: “13 PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU, 48 PERSONELİMİZ YARALANDI”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kayseri Komando Tugay Komutanlığı’nda izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında “13 kahraman personelinin şehit olduğunu, 48 kahraman personelinin de yaralandığını” açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklama şöyle:

“17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08:45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca menfur saldırıda sivil vatandaşlarımızın da yaralanmış olabileceği değerlendirilmektedir.

Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ve Yüce Türk Milletine başsağlığı, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”