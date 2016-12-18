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18 Aralık 2016 Pazar 11:26

Kayseri ve Beşiktaş Saldırılarında Ortak Nokta

Kayseri ve Beşiktaş Saldırılarında Ortak Nokta
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Kayseri ve Beşiktaş Saldırılarında Ortak Nokta
Kayseri’de çarşı iznine çıkan silahsız ve sivil askerleri taşıyan halk otobüsüne dün sabah saatlerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Hainlerin otobosü 5 kilometre boyunca takip ettiği anlaşıldı. 14 askerin şehit olduğu 55 askerin de yaralandığı saldırı şeklinin ve kullanılan patlayıcı düzeneğinin, geçen hafta düzenlenen Beşiktaş’taki saldırı ile benzerlik taşıdığı ortaya çıktı.

Kayseeri’de komandolara yönelik saldırıda Kırıkkale (71) plakalı aracın kullanılması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede teröristin ikiz plaka (sahte) kullandığı ortaya çıktı. Plakanın, A.T.'nin üzerine kayıtlı hafif ticari araca ait olduğu belirlendi. Kırıkkale'deki aracın sahibi A.T'nin bilgisine başvuruldu. Polis ekipleri, A.T'nin sahibi olduğu araca ait plakanın, Şanlıurfa'dan çalınan ve eylemin yapıldığı aynı marka ve model araca sahte ‘ikiz plaka' olarak takıldığını saptadı. Bomba yüklü beyaz renkteki aracın önceki gece saat 23.30'da Malatya-Kayseri karayolundan gelip Pınarbaşı ilçesinden geçerek, kent merkezine geldiği belirlendi.

BEŞİKTAŞ’TAKİYLE AYNI

Patlamada kullanılan araç ile olay yerinde yapılan kriminal incelemede, saldırıda kullanılan patlayıcı ve düzeneğin İstanbul Beşiktaş'taki saldırıyla aynı olduğu belirlendi. Saldırıda TNT, RDX patlayıcı kullandığı belirlenirken, ateşleme düzeniğin ise teröristin uzanabileceği şekilde direksiyonun alt tarafına kurulduğu belirlendi. Saldırıda kullanılan patlayıcının fabrikasyon olduğu, bunun da patlayıcının yurtdışından, Suriye'den Türkiye'ye sokulduğu değerlendirildi



ŞEHİTLERİN İSİMLERİ

Kayseri'deki hain saldırıda şehit olan askerlerin isimleri şöyle: Yunus Emre Duran, Abdulsamet Özen, Kamil Tunç, Hasan İlhan, Kenan Döngel, Mustafa Cihan, Fehmi Barçın, Raşit Yücel, Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren, Uğur Korkmaz, Arif Tuğ ve Serdar Amak.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Başsavcıvekili Mustafa Arslantürk nezaretinde 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 kişinin gözaltına alındığını 5 kişinin de arandığını söyledi. Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Arslantürk ise akşam yaptığı açıklamada 8 kişinin daha gözaltına alındığını belirtti. RTÜK, Başbakanlık tarafından saldırıya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Teröristin PKK'lı olduğu, üzerinden sahte kimlik çıktığı ve gerçek kimliğinin belirlendiği kaydedildi. Terör örgütü PKK'da ‘Çektar' ve ‘Botan' kod adlarını kullanan teröristin bağlantıları ortaya çıkarılıyor.


 
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