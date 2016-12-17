Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 12:37

Kayseri'deki Terör Saldırısı

Kayseri'deki Terör Saldırısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: “SON TERÖRİST YOK EDİLİNCEYE VE TOPRAKLARIMIZ KİRLİ TERÖR EYLEMLERİNDEN ARINDIRILINCAYA KADAR, GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ TARAFINDAN BÜYÜK BİR KARARLILIKLA YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR DEVAM EDECEKTİR”

 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin, “Son terörist yok edilinceye ve topraklarımız kirli terör eylemlerinden arındırılıncaya kadar, güvenlik güçlerimiz tarafından büyük bir kararlılıkla yürütülen operasyonlar devam edecektir. Milletimiz, teröre karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda sonuna kadar devletimizin yanındadır” değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, Kayseri'de gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle yayımladığı mesajında, Türk milletinin huzurunu bozmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını yok etmek isteyen terör örgütlerinin, ittifak halinde dört bir koldan harekete geçtiğini belirtti.

Kumandası emperyalist devletlerin elinde olan örgütlerin, aziz milleti yıldırmak ve terör yoluyla rehin almak için gerçekleştirdikleri saldırılarını artırarak devam ettirdiğini vurgulayan Kahraman, yıllardır işledikleri cinayetler ve gerçekleştirdikleri katliamlarla milletin nefret duygularını uyandıran hain teröristlerin, bugün de Kayseri'de ortaya çıktığını ifade etti.
Çarşı iznine çıkan askerlerin ve silahlı kuvvetlerin sivil personelinin hedef alındığını kaydeden Kahraman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Huzurumuzu bozmaya dönük bu saldırıyı nefretle ve şiddetle lanetliyorum. Bu elim saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralı kurtulan kardeşlerime de Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Türkiye'ye karşı yıllardır sonuç alamayacakları saldırılar gerçekleştiren bölücü maşalar, nihai olarak hüsrana uğratılacaktır.

Son terörist yok edilinceye ve topraklarımız kirli terör eylemlerinden arındırılıncaya kadar, güvenlik güçlerimiz tarafından büyük bir kararlılıkla yürütülen operasyonlar devam edecektir. Milletimiz, teröre karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda sonuna kadar devletimizin yanındadır. Mukaddes Anadolu topraklarını kirletmek isteyen bölücü hainler, bütün unsurlarıyla er ya da geç yok edilecektir."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Kalkanı Harekatı Sürüyor Fırat Kalkanı Harekatı Sürüyor
Atalay Filiz’e İstenen Ceza Belli Oldu Atalay Filiz’e İstenen Ceza Belli Oldu
Kayseri Saldırısını O Terör Örgütü Üstlendi Kayseri Saldırısını O Terör Örgütü Üstlendi
Rus Büyükelçi Karlov'un Otopsisi Tamamlandı Rus Büyükelçi Karlov'un Otopsisi Tamamlandı
ÇAVUŞOĞLU: `ELBETTE BU SALDIRININ HESABI SORULACAK` ÇAVUŞOĞLU: `ELBETTE BU SALDIRININ HESABI SORULACAK`
Çavuşoğlu, Lavrov İle Görüştü Çavuşoğlu, Lavrov İle Görüştü
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Fırat Kalkanı Harekatı Sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı...

Haberi Oku