Kayseri'deki Terör Saldırısı

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: “SON TERÖRİST YOK EDİLİNCEYE VE TOPRAKLARIMIZ KİRLİ TERÖR EYLEMLERİNDEN ARINDIRILINCAYA KADAR, GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ TARAFINDAN BÜYÜK BİR KARARLILIKLA YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR DEVAM EDECEKTİR”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin, “Son terörist yok edilinceye ve topraklarımız kirli terör eylemlerinden arındırılıncaya kadar, güvenlik güçlerimiz tarafından büyük bir kararlılıkla yürütülen operasyonlar devam edecektir. Milletimiz, teröre karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda sonuna kadar devletimizin yanındadır” değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, Kayseri'de gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle yayımladığı mesajında, Türk milletinin huzurunu bozmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını yok etmek isteyen terör örgütlerinin, ittifak halinde dört bir koldan harekete geçtiğini belirtti.

Kumandası emperyalist devletlerin elinde olan örgütlerin, aziz milleti yıldırmak ve terör yoluyla rehin almak için gerçekleştirdikleri saldırılarını artırarak devam ettirdiğini vurgulayan Kahraman, yıllardır işledikleri cinayetler ve gerçekleştirdikleri katliamlarla milletin nefret duygularını uyandıran hain teröristlerin, bugün de Kayseri'de ortaya çıktığını ifade etti.

Çarşı iznine çıkan askerlerin ve silahlı kuvvetlerin sivil personelinin hedef alındığını kaydeden Kahraman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Huzurumuzu bozmaya dönük bu saldırıyı nefretle ve şiddetle lanetliyorum. Bu elim saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralı kurtulan kardeşlerime de Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Türkiye'ye karşı yıllardır sonuç alamayacakları saldırılar gerçekleştiren bölücü maşalar, nihai olarak hüsrana uğratılacaktır.

Son terörist yok edilinceye ve topraklarımız kirli terör eylemlerinden arındırılıncaya kadar, güvenlik güçlerimiz tarafından büyük bir kararlılıkla yürütülen operasyonlar devam edecektir. Milletimiz, teröre karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda sonuna kadar devletimizin yanındadır. Mukaddes Anadolu topraklarını kirletmek isteyen bölücü hainler, bütün unsurlarıyla er ya da geç yok edilecektir."