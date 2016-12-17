Kayseri'deki Terör Saldırısı

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “TERÖR EYLEMLERİ, ASKER VE POLİSLERİMİZLE BİRLİKTE 79 MİLYON VATANDAŞIMIZIN TAMAMINI HEDEF ALMAKTADIR. TÜRKİYE, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ORTAK SALDIRISI ALTINDADIR. ÖZELLİKLE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ, TÜM İMKANLARINI KULLANMAKTADIR. EYLEMLERİN BİÇİMİ VE HEDEFLERİ, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ASIL GAYESİNİN TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK, AYAĞINA ÇELME TAKMAK, GÜCÜNÜ VE ENERJİSİNİ BAŞKA YÖNLERE YOĞUNLAŞTIRMAK OLDUĞUNU TÜM AÇIKLIĞIYLA ORTAYA KOYMAKTADIR”

“MARUZ KALDIĞIMIZ BU SALDIRILARIN, BÖLGEMİZDE YAŞANAN OLAYLARDAN, ÖZELLİKLE SURİYE VE IRAK'TAKİ GELİŞMELERDEN, HATTA EKONOMİDEKİ DALGALANMALARDAN BAĞIMSIZ OLMADIĞINI BİLİYORUZ. BU TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI, MİLLETİMİZLE BİRLİKTE, BİR MİLLİ SEFERBERLİK RUHU İÇERİSİNDE HEP BİRLİKTE KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Terör eylemleri, asker ve polislerimizle birlikte 79 milyon vatandaşımızın tamamını hedef almaktadır. Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Özellikle bölücü terör örgütü, tüm imkanlarını kullanmaktadır. Eylemlerin biçimi ve hedefleri, bölücü terör örgütünün asıl gayesinin Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak, gücünü ve enerjisini başka yönlere yoğunlaştırmak olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü hedef alan bir canlı bomba saldırısı gerçekleştirildiğini, 13 şehidin ve 55 yaralının olduğunu belirtti.

Geçen cumartesi gecesi İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan hadise neticesinde halen yüreklerin yanarken, Kayseri'de yapılan bu bombalı saldırının acıyı daha da artırdığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Terör eylemleri, asker ve polislerimizle birlikte 79 milyon vatandaşımızın tamamını hedef almaktadır. Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Özellikle bölücü terör örgütü, tüm imkanlarını kullanmaktadır. Eylemlerin biçimi ve hedefleri, bölücü terör örgütünün asıl gayesinin Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak, gücünü ve enerjisini başka yönlere yoğunlaştırmak olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.”

“GÜN, HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLMA GÜNÜDÜR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maruz kalınan bu saldırıların, bölgede yaşanan olaylardan, özellikle Suriye ve Irak'taki gelişmelerden, hatta ekonomideki dalgalanmalardan bağımsız olmadığının bilindiğine işaret ederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu terör örgütlerine karşı, milletimizle birlikte, bir milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gün farklılıklar üzerinden kısır çekişmelerle enerjimizi heba etme, kavga etme değil, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleri çerçevesinde bir olma, beraber olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür. Kayseri'deki saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”