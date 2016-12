Kayseri'deki Hain Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme!

Kayseri'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belli oldu



Kayseri'de bu sabah gerçekleşen terör saldırısının ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika açıklamasında şehit sayısının arttığı bildirildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan bir askerin daha şehit olduğunu belirterek şehit sayısının 14'e yükseldiğini açıklanırken, saldırıyı 'Çektar' kod adlı PKK'lı teröristin yaptığı ortaya çıktı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kayseri'de yaptığı açıklamada, sabah saat 08.45 sıralarında Talas Bulvarında Zincidere Komando Tugayı'ndan çarşı iznini kullanmak için iki otobüsle yola çıkan erlerin, hain terör saldırısı ile karşı karşıya kaldığını ve 13 askerin şehit olduğunu söyledi.Özel halk otobüsünü durduran ve o esnada da araçtaki bombalı düzeneği patlatan teröristin kimliğinin belirlendiğini söyleyen Soylu, "Şu an 7 kişi gözaltında, 5 kişi de aranıyor. Şu anda hastanelerimizde 56 yaralımız var. Bu 56 yaralımızın 12'si yoğun bakımda. 4'ü ağır" diye konuştu.Gelen son dakika açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şu ana kadar 9 şehidin kimliğinin tespit edildiğini belirterek "Oklar şu anda PKK'yı işaret ediyor" dedi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan bir askerin daha şehit olduğunu belirterek şehit sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı.Bugün saat 08.45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan otobüse bombalı araçla saldırı yapıldı. Saldırıda 13 asker şehit oldu, 56 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştiren teröristtin kimliğinin belirlendiğini, 7 kişinin gözaltına alındığını 5 kişinin ise arandığını açıkladı.Erciyes Üniversitesi yakınındaki patlamanın, bomba yüklü bir araçla, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu özel halk otobüsünün yakınında gerçekleştiği öğrenildi. Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti.Görgü tanıkların iddiasına göre halk otobüsünün yanına yaklaşan bir araçta patlama meydana geldi. Şehit ve yaralılar olduğunu belirten Kayseri DHA Büro Şefi Oktay Ensari'nin verdiği bilgiler şöyle: "Terör saldırısı olduğu netleşti. Görgü tanıkları, patlamanın 71 plakalı (Kırıkkale) bir araçta olduğunu belirtiyor. Otobüs, hareket halindeyken bir araç geliyor ve bombayı patlatıyor. Birinci Komando Tugayı var. Şehir merkezine gelirken Talas Tıp Fakültesi'nin bulunduğu duraktan yolcu alırken ya da kırmızı ışıkta beklerken patlama meydana geldi. Bir ceset var. Teröristin cesedi olduğu tahmin ediliyor. Olay yerine kimse alınmıyor.Araçtan geriye sadece bir şase kalmış geriye hiçbirşey kalmamış. Otobüs solunda ağır bir hasar alıyor. Burada önemli miktarda patlayıcı kullanıldığı sanılıyor. Patlamada kullanılan araç tanınmaz halde. Kampüs alanı ile olay yeri arasında bir kilometre kadar bir mesafe var. Yaralılar hem fakülte hastanesine hem diğer hastanelere gönderiliyor. Bunun bir terör saldırısı olduğu netleşti. Patlama otobüsün sol tarafında gerçekleşiyor. Tüm yaralılar olay yerinden alınıp hastaneye götürüldü."Ensari “Talas Caddesi, şehir merkezine 5-6 kilometre uzaklıkta. Orası yoğun bir yer değil. Okullar da tatil. Hafta içi yoğun olan bir yol. Aynı yol üzerinde komando tugayı kışlası var. Planlanmış bir olay gibi görünüyor. Sabah 08:45 sıralarında oldu. Şuan güvenlik önlemleri alınıyor. Bölge kontrol altında. Resmi görevliler dışında kimse alınmıyor. Patlama, kampüs içinde de duyuldu. Olaydan hemen sonra 6 dakika içinde ekipler olay yerine intikal etti. Görgü tanıkları, önce trafik kazası sandıklarını belirtti. Daha sonra otobüsünü savrulduğunu görmüşler. Otobüste kalabalık bir yolcu grubu olduğunu tahmin ediyorum. Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nden çıkan hasta ve hasta ve hasta yakınlarının da” dedi.Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili çalışmalarda önemli bilgilere ulaşıldı. Saldırıyı düzenleyen teröristin PKK’lı olduğu, üzerinden sahte kimlik çıktığı ve gerçek kimliğinin belirlendiği belirlendiği bildirildi. Terör örgütü PKK’da ’Çektar’ ve ’Botan’ kod adlarını kullanan teröristin tüm bağlantıları tek tek ortaya çıkarılıyor.Kayseri’de bombalı terör saldırısında kullanılan otomobilin Kırıkkale (71) plakasının sahte olduğu belirtildi. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, hain terör saldırısında kullanılan plakanın, halen kentteki bir araçta mevcut olduğunu söyledi.Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle: "17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08:45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca menfur saldırıda sivil vatandaşlarımızın da yaralanmış olabileceği değerlendirilmektedir."Kayseri'de şehit sayısı 14'e çıktı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan bir askerin daha şehit olduğunu söyledi. Şehit sayısının 14'e yükseldiğini belirten Prof. Kudret Doğru, ayrıca bir özel hastanedeki bir askerin de durumunun kritik olduğunu ifade etti. Prof. Kudret Doğru, "Sabah gelen hastalara derhal müdahaleler yapıldı. Çok kısa sürede yaralılara müdahale yapılması sağlandı. Bir süre sonra Bakanlarımız hastalarımızı ve bütün askerlerimizi ziyaret ettiler. Özellikle il dışından gelen hasta yakınları ile ilgili gerekli organizasyonları da yapmaya devam ediyoruz" dedi.Kayseri’de bu sabah teröristlerin çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 13 asker ile yaralanan 56 kişinin kimlikleri belirlendi. DHA muhabirlerinin Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden aldığı bilgilere göre şehitlerin ve yaralananların isimleri şöyle:ŞEHİTLER: Yunus Emre Duran, Abdülsamet Özen (Kocaeli), Kamil Tunç, Kamil Tunç (Afyon Karahisar) Hasan İlhan, Kenan Döngel (Zonguldak), Mustafa Cihan, Fehmi Barçın, Raşit Yücel (Kocaeli), Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren ve kimliği belirlenemeyen bir asker.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavide olanlar Adem Avcı, Arif Özkara, Bayram Özdemir, Caner Kavalcı, Ercan İnan, Erdal Köse, Fatih Körpe, Ferdi Çatal, Gökhan Keskin, Hakan Şimşek Yakar, Halit Kapullu, Hamit Eroğlu, Hasan Hamza Şolt, Hidayet Canpolat, Hüseyin Avcı, İlker Bal, İlyas Akman, İsmail Hakkı Öner, Kamil Yemez, Kubilay Şimşek, Mehmet Gül, Mehmet Kılıç, Mertcan Uzun, Mesut Yaşar, Mevlüt Avcıoğlu, Mustafa Genç, Mustafa Uçar, Nasuh Yıldırım, Recep Güney, Semih Yılmaz, Serdar Çiçekli, Süleyman Sancar, Şakir Karayel, Tolga Öğütlü, Ufuk Uysal, Yasin Memiş, Yasin Sezeyan, Yunus Emre Kurnaz, Yunus Ertaş, Yusuf Ergün, Semih Yılmaz, Mevlüt Kimsesiz.Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kayhan Uluhan, Muhammet Yaşar, Sami Güler, Berat Yılmaz, Ali Kuşçu, Orhan Ölmez, Furkan Özlü ve Adem Kamsız, Memorial Hastanesi’nde tedavi gören Recep Genç ve Mehmet Emin Uygur.Tekden Hastanesi’nde tedavi gören Ahmet Gün.Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Taşdelen.Dünya Hastanesi’nde tedavi gören Recep Coşkun.Erciyes Hastanesi’nde tedavi gören Gökhan Çelik.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör saldırısının yaşandığı Kayseri'ye gitti. İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada "Özel halk otobüsüne vurmak suretiyle otobüsü vuran ve bu esnada da araçtaki bombalı düzeneğini patlatan teröristin kimlik çalışmalarına devam edilmektedir. Şu anda hastanelerimizde 55 yaralımız var. Bu 55 yaralımızın 12'si yoğun bakımda, 6'sının ağır olduğu hastane yetkililerimizce bildirildi. 8 şehidimizin kimliği belirlendi. 15 Temmuz'da Türkiye'yi istila edemeyenler bugün Türkiye'yi terörle yıldırmaya çalışmaktadır. Türkiye'de terör bitecektir ve biz bunda kararlıyız. Bu eylem türü dünyadaki en alçak eylem türüdür. Misliyle mukabele edileceğini ve edildiğini bildirmek istiyorum. Sabırlı olacağız ve bu sabırla birlikte bu terörü ortadan kaldıracağız. Terörün istediği umutsuzluk yaratmaktır buna müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelede karalıyız. Ülkemizin, milletimizin başı sağolsun" dedi.İçişlari Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Akdağ saat 15.45 sıralarında ikinci bir açıklama yaptı. Soylu şunları söyledi: "Olayla ilgili sayın cumhurbaşkanı ve başbakanımızla sürekli bilgi halindeydik" diyen Bakan Soylu, "Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Terör bizim kararlılığımızı yıkmaya yetmeyecek. Vatandaşlarımızın bu konudaki hissiyatlarını anlıyorum. Kayseri’de teröre karşı verilen ortak tepkinin ne anlama geldiğini anlıyoruz. Yapmamız gereken inancımıza göre sükunetimizi ve bu konuda güvenlik kuvvetlerimizin devletimizin hükümetimizin topyekün yapacağını takip edin.İçimiz yanıyor ve bu evlatlar için, bu kardeşlerimizin şehadete yürümesi ülkemizi, insanlarımızı büyük bir acıyla karşı karşıya bırakıyor. Sabah gerçekleşen saldırıda kimliği belli olan 12 şehidimiz adli tıpa intikal etmiş durumda, 1 şehidimiz de üniversite adli tıpında. 13 şehidimiz var. Toplam 56 yaralımız var, 12’si yoğun bakımda. Bakanlarımız hastaneleri ziyaret ettiler. Olayla ilgili tüm soruşturmalar devam ediyor."Saldırı ile ilgili 7 kişinin gözaltında olduğunu, 5 kişinin de arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Olayın nereden ve nasıl intikal ettiğine yönelik teröristin kimliği belli. Bu konuda güvenlik kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamlayınca kamuoyuna bilgi arz edilecek. Tekrar milletimizin başı sağolsun. Terörün cezasını vereceğiz, bizlere güvensinler. Tüm güvenlik güçlerimiz bu konuda and içmiş durumdadır, terörü tasviye edeceğimiz ve bu kararlılığımız açıktır. Evlatlar bizim evlatlarımız onların emaneti bu ülkenin, bağımsızlığı hürriyeti, özgürlüğüdür. Milletimizin endişesi olmasın, gerekli cezayı en kısa zamanda bunlara vereceğimizi 15 Temmuz’dan sonra ortaya koyduğumuz terörle mücadelenin kararlılığıyla nasıl sıkıştıklarını, nasıl çaresiz kaldıklarını bugün görüyoruz. Bunu da bertaraf edeceğimizi belirtmek istiyorum. Birliğe ve beraberliğe, sağduyuya ihtiyacımız var bugün" diye konuştu.Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise "Yaralılarımızı ziyaret ettik. 56 yaralımız var. 12 kardeşimiz yoğun bakımda. 4’ünün hayati ciddiyetini koruyor. Sağlık çalışanlarımız canla, başla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu millet, bu ruha sahip oldukça Allah’ın izniyle nereden gelirse gelsin milletimizi bu eşkıyalığa karşı birlikte olmaktan, omuz omuza olmaktan alıkoyamayacaklar. Bütün yaralılara Allah’tan şifa diliyorum. 56 yaralıdan bir kısmı hafif yaralılar. Onlar hastanede istirahat ettiriyorlar" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, Kahramanmaraş'taki programına devam edeceğini açıkladı. Saldırıyı canlı bombanın yaptığını belirten Yıldırım Kahramanmaraş'ta şunları söyledi: "Alçak saldırı sonucu şehit askerlirimiz var, yaralı askerlerimiz var. Bakanlarımız olay yerindedir. Gerekli çalışmalara devam ediyorlar. Gelişmeler belirli aralıklara vatandışlarımızla paylaşılacak. Programızı neden iptal ediliyor? Teröristlerin amacı bizi moral değerlerimize zarar vermek. Ama anlaşılıyor ki 15 Temmuz'den ders almamışlar.Adı ne olursa olsun, hangi kılıkta, hangi surette gelirse gelsin terör alçaklıktır, insanlık dışıdır. Masum insanları öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Terör örgütü şunu bilmelidir ki Çanakkale ruhu, İstiklal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine artırır. Bu yüzden programımızı yapacağız. Kahramanmaraş'tan bu alçaklara mesajı vereceğiz."Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı’ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan ve 13 askerin şehit olduğu bombalı araç saldırısına ilişkin NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Saldırının doğrudan askerlere yönelik gerçekleştirildiğini belirten Kurtulmuş, "Son derece hain, son derece kahpece bir saldırı. Saldırı doğrudan doğruya askerlerimize yönelik bir saldırıdır. Bu saldırının bir intikam saldırısı olduğu anlaşılıyor. 9 şehidimiz vardır. Bu rakamın artma ihtimali var. Bunların izne çıkan asker kardeşlerimiz olduğu anlaşılıyor. Ümit ederiz rakam yükselmez" diye konuştu. Kayseri’deki bombalı terör saldırısına ilişkin okların PKK’yı gösterdiğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Şu andaki bütün işaretler PKK’yı gösteriyor. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurmak zorundayız. Oklar şu anda PKK’yı işaret ediyor" dedi. Kayseri’deki saldırıda kullanılan malzemelerin, İstanbul Beşiktaş’ta 10 Aralık günü gerçekleştirilen bombalı saldırıda kullanılan malzemeyle benzerlik gösterdiğini belirten Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Bu malzemeler AVM’lerde, çarşamba pazarında satılmıyor. Birtakım ülkelerin silahlı kuvvetlerinin envanterlerinde olan bombaların da olduğu anlaşılıyor. İşin arkasında lojistik destek var, istihbari destek var. Bir siyasi planlama var."Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kayseri'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Beşiktaş'taki elim hadiseye benziyor. Maalesef yaralılar var. İçimizdeki hain unsurlar bizim insanımızın güvenliği için özel yetiştirmeye gayret ettiğimiz komandolarımızı hedef almışlar. Türkiye'yi asla bu hadise istikametinden saptırmayacaktır. Türkiye'nin güvenliği etrafındaki ülkelerin sınırlarından başlar. Türkiye içindeki, bu hadiselerin arkasında bu maşayı tutan eller var. Bunu biliyoruz biz."Patlamanın olduğu bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, saldırıda kullanılan araç ile patlamada zarar gören halk otobüsünün enkazı olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri, bölgeyi temizleyerek patlama dolayısıyla açılan çukuru asfaltladı. Hasar gören otobüs durağının da yenilenmesinin sonrasında, saldırının gerçekleştirildiği Talas Bulvarı'nın ilçe girişi ile üniversitenin ana girişi arasındaki kalan yol da trafiğe açıldı. Yolun trafiğe açılmasının ardından olay yerini ziyaret eden vatandaşlar, buradaki otobüs durağını Türk bayraklarıyla donattı. Vatandaşlar şehitler ve terörün sona ermesi için de dua etti.Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de haberin duyulmasının ardından Kayseri'ye gitti.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’dan konuyla ilgili bilgi aldı. Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, telefonla bağlandığı CNN Türk televizyonuna, olayda kullanılan bombalı aracın 71 plakalı Şahin marka bir otomobil olduğunu belirtti.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da ''Yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı.