Kayseri'de Bombalı Saldırı

BOMBA YÜKLÜ BİR ARAÇLA, ÇARŞI İZNİNE ÇIKAN ASKERLERİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN YAKININDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

KAYSERİ VALİSİ SÜLEYMAN KAMÇI İLE EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM KULULAR, OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti.

Ölü ve yaralıların olduğu patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, patlama sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN YAYIN KISITLAMASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Başbakanlık tarafından Kayseri'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiği bildirildi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinde "Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda" geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Kayseri'deki saldırının da bu hüküm çerçevesinde olduğunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili Başbakanlığın yazısıyla geçici yayın yasağı getirilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yasağın içeriğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Yayın yasağı medya hizmet sağlayıcıları anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun'da ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede, yayın yasağı patlamaya ilişkin, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öge ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara, olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir."