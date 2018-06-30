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Kayıp Leyla ile ilgili yeni gelişme!

Ağrı’da ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 16 gündür aranan Leyla’dan haber yok. Köyü çembere alan ve aranmadık yer bırakmayan ekipler kuyuları boşalttıktan sonra bugün de köy mezarlığını tamamen arayarak toprağın yumuşak olduğu bir yerde kazı yaptı. Baba Nihat Aydemir, "Benim kızım kesinlikle yaşıyor" dedi.

Kayıp Leyla ile ilgili yeni gelişme!

Ağrı’da ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 16 gündür aranan Leyla’dan haber yok. Köyü çembere alan ve aranmadık yer bırakmayan ekipler kuyuları boşalttıktan sonra bugün de köy mezarlığını tamamen arayarak toprağın yumuşak olduğu bir yerde kazı yaptı. Baba Nihat Aydemir, "Benim kızım kesinlikle yaşıyor" dedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:18
Kayıp Leyla ile ilgili yeni gelişme!

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla 16’ncü günde aranmaya başlandı. Dün köyde tüm kuyuları vidanjörle boşaltan ekipler bugün de Leyla’yı mezarlıkta aradı. Van ve Ağrı AFAD ekipleri ve Kızılay ekipleri ise mezarlıkta çalışma başlatıldı. Koordineli bir şekilde mezarlığı arayan ekipler toprağın yumuşak olduğu bir alanda kazı yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı. Mezarlıkta geniş kapsamlı çalışma yürüten ekipler mezar kenarlarına ve otların arasına baktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmadan sonuç alamayan ekipler dün baktıkları kuyulara tedbiren bir kez daha baktı. Minik Leyla’nın bulunması için AFAD ekipleri ve Kızılay’ın yanı sıra Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekibi, ‘Mavi’ isimli köpekle dere kenarı, çalılık alanlar ve metruk evlerde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Köyü adeta çembere alan ve bakılmadık yer bırakmayan ekipler birçok yere tekrar tekrar bakıyor. 

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından köye gönderilen özel ekip de bugün çalınmalara katıldı. Kapsamlı ve koordineli bir şekilde Leyla’yı arayan ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Benim kızım kesinlikle yaşıyor"

3 buçuk yaşındaki kayıp Leyla’nın babası Nihat Aydemir, Leyla için arama yapan ekipler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından kendilerini arayıp destek olan herkese teşekkür etti. Çalışmaların ilk günden bu yana ara verilmeden devam edildiği dile getiren Aydemir, "Çalışmalar devam ediyor. Şüphelenilen yerlerde kazı yapılıyor. Az önce şüphe üzerine mezarlıkta da kazı yapıldı, bir şey bulunamadı. Türkiye Leyla’yı arıyor. O vatandaşa da sesleniyorum. Allah rızası için kızımı bıraksın. Köyde çalışmalar devam ediyor. Kuyular da boşaltıldı. Şu anda bir ipucu bulamadık. Benim çocuğum yüzde bir milyon kaçırıldı. Benim çocuğuma bir şey olsaydı çoktan ortaya çıkmıştı. Burada iğne kayıp olsa bulunurdu. Yok burada. Umudumuz var çocuğumuz yaşıyor. Benim kızım kesinlikle yaşıyor. Umudum var, herkes de bize dua ediyor. İnsanlar beni arayıp ‘senin kızın yaşıyor’ diyorlar. Ben de o insanlara ve Allah’a inanarak kızımın yaşadığına inanıyorum. Kızımı götüren adama sesleniyorum. Eğer biraz merhamet biraz varsa kızımı bir yere bırak" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 30.06.2018 17:21
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