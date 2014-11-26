Kaybolan Kedisini Ararken Ceset Buldu

Tekirdağ'da kaybolan kedisini aramak için Ortacami Mahallesi'ndeki metruk binaya giren F.D., ikinci kata çıktığında erkek cesedi buldu. Yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin edilen cesedin 57 yaşındaki Cemil Ersoy'a ait olduğunu belirledi





Orta Cami Mahallesi’nde F.D., birkaç gün önce kaybolan kedisini aramak için çevrede arama yaparken metruk bir binaya girdi.



İkinci kata çıktığında erkek cesedi gören F.D.’nin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 20 gün önce öldüğü belirlenen cesedin 57 yaşındaki Cemil Ersoy’a ait olduğunu belirledi.



Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ersoy’un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.