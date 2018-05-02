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Kaya, “Özel sporcularla“ bir araya geldi

Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bugün özel eğitim alan engelli çocukların sayısının 336 bine ulaştığını belirterek,

Kaya, “Özel sporcularla“ bir araya geldi

Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bugün özel eğitim alan engelli çocukların sayısının 336 bine ulaştığını belirterek,

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:13
Kaya, “Özel sporcularla“ bir araya geldi

Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bugün özel eğitim alan engelli çocukların sayısının 336 bine ulaştığını belirterek, "Biz her bir engelli çocuğumuzun en iyi şekilde eğitim alarak, sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde yer almasını istiyoruz. İktidara geldiğimizde 5 bin 777 engelli memurumuz vardı. Bugün 55 bini buldu. Önümüzdeki 6 ay içinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.

 

Üsküdar Belediyesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, 12.Uluslararası Özel Sporcular Atletizm Şenliği, Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

 

Şenliğe katılan Bakan Kaya, yarışmadaki katılımcıların barış güvercinleri olduğunu ifade ederek, bugün sporcuların atletizm yarışmasına katılıyor olmalarının, kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

 

Kaya, şunları kaydetti:

 

"Bize adeta verdiğiniz bir hediye bugün. Aynı zamanda ailenize de mutluluk ve gurur yaşatıyorsunuz. Her birinizi aileleriniz adına da tebrik ediyor ve kucaklıyorum. Sevgili gençler biz inanıyoruz ki sporla birlikte her engelli aşmaya devam edeceksiniz. Her birinizin yeni bir başarı öyküsü yazma potansiyelinizin olduğunu görüyoruz. Engeller kaldırıldığında, özel çocuklarımıza imkan verildiğinde neleri başarabildiklerini hep birlikte izliyoruz."

 

Kaya, bu yarışmanın 344 çocukla başlayan hikayesinin, 12. yılda 31 farklı il ve 6 farklı ülkeden özel sporcularla birlikte devam etmesinin, sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini gösterdiğini vurguladı.

 

Üsküdar Belediyesini ve yarışmanın düzenlemesinde emeği geçen herkesi tebrik eden Kaya, şöyle konuştu:

 

"İnanıyoruz ki bu coşku her geçen yıl artarak devam edecek. Spor, kişisel gelişimin en önemli başlıklarından birisi. Aynı zamanda spor biz duygusu ve takım duygusunu geliştiren en önemli etkinliktir ve kendine güveni arttıran en önemli kişisel gelişim ağlarından biridir. Aile bakanlığı olarak biz engelli kardeşlerimizi spor kulüplerimizde bir araya getirdik. Sosyal yardım ve hizmetlerimizin yanı sıra, eğitim, kültür, spor ve sanat dallarında engelli kardeşlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."

 

Bugün bakanlık olarak 81 ilde, Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulüpleri aracılığıyla, faaliyetlerini sürdürdüklerine dikkati çeken Bakan Kaya, "Bugün 28 farklı branşta sporcusu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı spor kulüplerimizde, 2 bin 600 sporcumuzun, 700'ünü engelli kardeşlerimiz oluşturuyor. Biz her bir engellimizin başarısından ayrıca büyük gurur duyuyoruz. İstiyoruz ki hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda sporcularımız büyük başarılara imza atsınlar. İnanıyoruz ki tüm engelleri spor ve eğitimle aşacağız inşallah. Sizler, bugün dünyaya rol model olabilecek kardeşlerimizsiniz. İnşallah elde edeceğiniz başarılarla, tüm çocuklarımıza, tüm engellilerimize rol model olacaksınız." diye konuştu.

 

Kaya, son 16 yılda hükümetin ve Bakanlığın sosyal devlet uygulamalarında yaptığı hizmetleri anlattı. Türkiye'nin sosyal devlet uygulamaları alanında yapılan dönüşümün tüm dünyada takdire şayan bir vaziyet aldığını vurgulayan Kaya, şu bilgileri verdi:

 

"Engellilerin, sosyal hayatın her alanında, güçlü bir şekilde yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engellilerimiz için Engelliler Kanunu çıkardık. Pozitif ayrımcılık yapılmasını Anayasa'nın bir ilkesi haline getirdik. Bugün özel eğitim alan engelli çocuklarımızın sayısı, 336 bine ulaşmış durumda. Biz her bir engelli çocuğumuzun en iyi şekilde eğitim alarak, sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde yer almasını istiyoruz. İktidara geldiğimizde 5 bin 777 engelli memurumuz vardı. Bugün 55 bini buldu. Önümüzdeki 6 ay içinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha atamasını gerçekleştireceğiz."

 

Açılış konuşmasının ardından, şenlikte gerçekleştirilen 12. Uluslararası Özel Sporcular Atletizm Yarışmasını başlatan Bakan Kaya, daha sonra yarışmada dereceye giren özel sporculara madalyalarını taktı.        

Son Güncelleme: 02.05.2018 17:00
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