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Katar Emiri Türkiye\'yi Ziyaret Ediyor

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ AL SANİ İLE YARIN BİR ARAYA GELECEK

Katar Emiri Türkiye\'yi Ziyaret Ediyor

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ AL SANİ İLE YARIN BİR ARAYA GELECEK

08 Kasım 2018 Perşembe 14:01
Katar Emiri Türkiye\'yi Ziyaret Ediyor

 

 

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ AL SANİ İLE YARIN BİR ARAYA GELECEK

 

Ankara, 8 Kasım 18 (.): Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Türkiye\'ye ziyaret gerçekleştiriyor.

 

Katar emiri, ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la bir araya gelecek.

 

Türkiye Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada "Katar Emiri Al Sani, ülkemize özel bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri, ziyaret kapsamında yarın bir araya gelerek görüşmelerde bulunacaklardır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel konuların da ele alınması öngörülmektedir" denildi.

 

(NTV/HUR/ÖK)

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