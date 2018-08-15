Katar\'dan Türkiye\'ye 15 Milyar Dolar Yatırım

Ankara, 15 Ağustos 18 (.): Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye\'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Al Sani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde bir araya geldi.

Al Sani\'nin çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Al Sani, Katar olarak Türkiye\'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi\'nin de hazır bulunduğu görüşmede iki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

KALIN “TÜRKİYE BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Katar, Türkiye\'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter\'daki paylaşımında, "Katar, Türkiye’ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." ifadesine yer verdi.

(AA/ŞEB)