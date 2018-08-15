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Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım

Katar Emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.

Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım

Katar Emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 18:54
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım

Erdoğan ile Al Sani, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda  daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

Katar Emiri Al Sani, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak  Türkiye'ye 15 milyar dolardoğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KATAR AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelmişlerdir.

Katar Emiri Şeyh Temim’in çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Sayın Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etmişlerdir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi’nin de hazır bulundukları görüşmede iki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etmişlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

KALIN: TÜRKİYE BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar, Türkiye’ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." dedi.

HÜKÜMET KAYNAKLARI: HIZLI KAYNAK GİRİŞİ SAĞLANACAK

Katar'dan 15 milyar dolar yatırım kararı ile ilgili hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; finansal piyasalara ve bankalara hızlı kaynak girişi sağlanacağı bildirildi.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 3,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleyen görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyordu.

Yaklaşık 3 buçuk saat süren görüşme sona erdi.

KATAR'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK AÇIKLAMASI

Diğer yandan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, ülkesinin Türkiye'ye olan desteğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. 

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'la hafta başında gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin  sonrasında Katar devletinin büyük desteğini göstermek için Türkiye’ye geldiğini  belirten Al Şafi, Katar Emiri'nin ekonomik  krizden sonra Türkiye’yi ziyaret eden ilk devlet lideri olduğuna vurgu yaptı.

Al Şafi, "Kardeş Türk halkının yanında durduğumuzu yeniliyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizin  sağlam olduğunu ve halkımız nezdinde bu ilişkilerin ayrı bir yeri olduğunu belirtiriz" değerlendirmesini yaptı.

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