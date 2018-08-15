Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani Ankara'da bir araya geldi. Liderler görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Katar Emiri Al Sani, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.

Erdoğan ile Al Sani, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

Piyasaya hızlı kaynak girişi

Bunun üzerine hükümet kaynakları, Katar'ın adımıyla piyasa ve bankalara hızlı kaynak girişinin sağlanacağını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.