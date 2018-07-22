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Kastamonu'da Köylüler Diken Üstünde! 2 Metrelik Zehirli Yılanlar Evleri Bastı

Kastamonu'da havaların ısınmasıyla topraktan adeta yılan fışkırmaya başladı. Evlere giren yılanların çok büyük ve zehirli olması nedeniyle köylüler diken üstünde olduklarını dile getirdi.

Kastamonu'da Köylüler Diken Üstünde! 2 Metrelik Zehirli Yılanlar Evleri Bastı

Kastamonu'da havaların ısınmasıyla topraktan adeta yılan fışkırmaya başladı. Evlere giren yılanların çok büyük ve zehirli olması nedeniyle köylüler diken üstünde olduklarını dile getirdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 20:37
Kastamonu'da Köylüler Diken Üstünde! 2 Metrelik Zehirli Yılanlar Evleri Bastı

Kastamonu'da Köylüler Diken Üstünde! 2 Metrelik Zehirli Yılanlar Evleri Bastı

Kastamonu'da havaların ısınmasıyla topraktan adeta yılan fışkırmaya başladı. Evlere giren yılanların çok büyük ve zehirli olması nedeniyle köylüler diken üstünde olduklarını dile getirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte bazı kırsal mahallelerde ve ilçe merkezine yakın köylerde yılan paniği yaşanıyor.

KÖYLÜLER YILAN PANİĞİ YAŞIYOR

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte bazı kırsal mahallelerde ve ilçe merkezine yakın köylerde yılan paniği yaşanıyor. İlçedeki kırsal mahallelerde hemen her gün yılan gördüklerini söyleyen vatandaşlar, yılanların zehirli olma tehlikesine karşı ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti.

DAHA ÖNCE BÜYÜK VE ZEHİRLİ YILAN GÖRÜLMÜŞ

Tosya'da daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini söyleyen çiftçiler, zehirli ve tehlikeli oldukları şüphesi ile sürekli iitfaiye ekiplerine ihbarda bulunduklarını ifade etti.

"SON BİR HAFTADIR TOPRAKTAN YILAN FIŞKIRIYOR"

Son olarak ilçenin Çaykapı köyünde yaşanan yılan vakası köylüleri tedirgin etti. Muhittin Çiçek isimli vatandaşın evine giren 2 metre uzunluğundaki yılan ev halkına korkulu anlar yaşattı. Muhittin Çiçek evinin mutfağına giren yılanın yakalanması sonrasında, "Bu yıl sıcaklar birden bastırdı.

Son bir haftadır topraktan adeta yılan fışkırıyor. Oldukça da büyük ve zehirli yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanların yılana karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Fakat bugün yaşadığımız olay sonrası artık tarla ve bahçelerden sonra evlerimizde de dikkatli olmak zorundayız.

MUTFAĞA GİREN YILAN TARAFINDAN ISIRILDI

Kardeşim mutfakta sabah kahvaltısı hazırlarken yaklaşık 2 metre boyundaki yılan davlumbazın borusundan girerek elindeki tavanın içine düşmüş. Kardeşim tavanın içine çöreklenen yılanı elinden atmak isterken aniden saldırmış. Daha sonra mutfağın içinde kayboldu. Biz aradık fakat bulamadık. Hemen olayı Tosya İtfaiyesi ekiplerine ihbar ettik.

Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri evimize gelerek yılanı aradılar. Sonradan lakabı Komando İtfaiye olduğunu öğrendiğimiz itfaiye eri yılanı saklandığı yerden yakalayarak dışarı çıkardı ve doğaya serbest bıraktı" diye konuştu.

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