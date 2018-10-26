banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90542
ALTIN
220.990
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1559
EURO
6.3486
Görgü tanığı konuştu
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Tecavüz soruşturması sürüyor
TECAVÜZ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Tecavüzcü tutuklu yargılanacak
TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
Evinde uyuşturucu yetiştirdi
EVİNDE UYUŞTURUCU YETİŞTİRDİ
banner282
Flaş Haber
Gönyeli'ye ateş düştü
Kapat

Kaşıkçı\'nın Nişanlısı Hatice Cengiz, Olay Gününü Anlattı

İstanbul, 26 Ekim 18 : Öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz olay günü yaşananları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak ellerinde başka bilgilerin olduğuna işaret etti.

Kaşıkçı\'nın Nişanlısı Hatice Cengiz, Olay Gününü Anlattı

İstanbul, 26 Ekim 18 : Öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz olay günü yaşananları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak ellerinde başka bilgilerin olduğuna işaret etti.

26 Ekim 2018 Cuma 15:46
Kaşıkçı\'nın Nişanlısı Hatice Cengiz, Olay Gününü Anlattı

İstanbul, 26 Ekim 18 : Öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz olay günü yaşananları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak ellerinde başka bilgilerin olduğuna işaret etti.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü kesinleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, “bu işe karışan her kim varsa hepsinin yargıda hesap vermesi” ve “en kısa zamanda soruşturmanın sonlanması” beklentisi içinde olduğunu belirtti. Hatice Cengiz, Kaşıkçı’nın konsolosluğa gittiği 2 Ekim\'in öncesinde ve sonrasında yaşanan süreci Habertürk televizyonuna anlattı.

Cemal Kaşıkçı’nın evlilik hazırlıkları çerçevesinde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'ndan bir belge alması gerektiği için ilk olarak 28 Eylül’de konsolosluğa gittiğini söyledi. "Biraz endişeliydi, ben daha fazla endişeliydim” diyen Cengiz, Kaşıkçı’nın binaya girdiğini kendisinin ise binanın dışında beklediğini, yaklaşık bir saat sonra çıktığını dile getirdi. Cemal Kaşıkçı’nın "çok neşeli bir şekilde dışarıya çıktığını” belirten Cengiz, gereken evrakın birkaç gün içinde hazır olacağını söylediklerini kaydetti.

“ENDİŞELİ DEĞİLDİ”

Suudi gazetecinin nişanlısı, Cemal Kaşıkçı, gereken belgeyi almak için 2 Ekim\'de tekrar İstanbul Başkonsolosluğu’na gittiğinde ise “beden dilinden hiç endişe hissetmediğini” vurguladı. Cemal Kaşıkçı ile daha önce yaptığı konuşmalarda, acil bir durum halinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay’ı arayabileceği bilgisine sahip olduğunu ifade eden Cengiz, "Konsolosluğa giderken, başıma bir şey gelirse Yasin Hoca\'yı ara gibi bir şey söylemedi. Bana sıkı sıkıya tembih etse, ciddi bir endişesi var ve ben çok geç aramışım büyük bir ihmal var demektir bu. İkinci gidişinde hiç tereddütü yoktu” şeklinde konuştu.

Kaşıkçı’nın saat 13.00 sularında girdiği binadan saat 16.00’da hâlâ çıkmaması üzerine endişeye kapıldığını ifade eden Cengiz, Yasin Aktay’ı ve Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı’yı aradığını söyledi. Cengiz, ardından "karakola giderek ifade verdiğini ve şikayette bulunduğunu” kaydetti.

Cengiz, Suudi Arabistan’dan özel uçakların geldiğine dair haberlerin Türk medyasında çıkmasından sonra da, “işin içinde çok daha büyük bir hadise olduğunu” anladığını söyledi.

POMPEO TELEFONLA ARADI

Cengiz, "hukuki ve siyasi” olarak "hükümet yetkililerinin olayı ilk günden ele almaya başladığını” vurguladı.

Hatice Cengiz, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini davet etmesinin ardından "yaptığı açıklamaların birbirine zıt olduğunu” ifade eden, Amerika’ya gitmeyi düşünmediğini söyledi. Trump’ın davetinden birkaç gün sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo\'nun kendisini telefonla aradığını belirten Cengiz, Pompeo\'nun “siyasi açıklamalarda” bulunduğunu ve başsağlığı dilediğini dile getirdi. Cengiz, Pompeo\'ya ellerinde yeni bir bilgi olup olmadığını sorduğunu, ancak Pompeo’nun hiçbir şey bilmediklerini söylediğini aktardı.

Cengiz, bu beklentisinin “bu işe karışan kim varsa hepsinin yargıda hesap vermesi” ve “soruşturmanın sonlanması” olduğunu vurgulayarak, Kaşıkçı’nın ölümü nedeniyle yaşadığı "acaba soruları ile” yaşamak istemediğini ifade etti.

ERDOĞAN\'DAN KAŞIKÇI CINAYETI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin olarak ellerinde başka belgelerin de bulunduğuna işaret etti. Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel merkez binasında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'nda yaptığı konuşmada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak Suudi Arabistan’da tutuklanan 18 kişiye işaret eden Erdoğan, "18 kişi Cemal Kaşıkçı\'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor, bunun başka izahı yok. Çünkü fail bunların içinde. Fail bunların içinde değilse o zaman yerli iş birlikçi kim bunu açıklayacaksınız. Bunları açıklamadığınız sürece o zaman Suudi Arabistan bu zandan kurtulam” şeklinde konuştu.

"15 kişinin Türkiye\'ye kimin talimatıyla geldiği” sorusunu yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizde başka bilgi, belge yok değil, var. Gün ola harman ola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok, şimdilik ilk etapta bir defa Kaşıkçı\'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak“ ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Başsavcısı\'nın Pazar günü Türkiye\'ye geleceğini söyleyen Erdoğan, "İstanbul\'da Başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar ve bu görüşmelerde bakalım ne gibi bir kanaat hasıl olacak, bunu da göreceğiz” dedi.

(HABERTURK/DW/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu’dan Türkiye’ye Övgü
Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu’dan Türkiye’ye Övgü
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı
"göz Sağlığı İçin Çocuklara Açık Havada Aktivite Yaptırın" Önerisi
TC Merkez Bankası, politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu
TC Merkez Bankası, politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu
Stres Hafızaya Zarar Vererek Bilişsel Çöküşü Hızlandırabilir
Stres Hafızaya Zarar Vererek Bilişsel Çöküşü Hızlandırabilir
Tsk Güçlendirme Vakfı Kanunu Değişiyor
Tsk Güçlendirme Vakfı Kanunu Değişiyor
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman İle Görüştü
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman İle Görüştü
Planlı cinayet için keşif yapılmış
Planlı cinayet için keşif yapılmış
Akar: “hiçbir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceğiz“
Akar: “hiçbir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceğiz“
Akar: “Barbaros Hayrettin Paşa’nın ikinci bir kez tekrardan tacizine asla müsaade etmeyeceğiz”
Akar: “Barbaros Hayrettin Paşa’nın ikinci bir kez tekrardan tacizine asla müsaade etmeyeceğiz”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim